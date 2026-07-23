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    El gobierno despeja “ruido” en torno a las AFAP pero enoja al PIT-CNT

    Evitar dar “una mala señal al capital financiero internacional” fue el único argumento que dio el ministro de Economía para explicar la decisión de mantener el actual rol de las AFAP, afirmó el dirigente sindical Sergio Sommaruga

    Marcelo Abdala y el presidente Yamandú Orsi en el último acto del 1 de mayo por el Día de los Trabajadores.

    Marcelo Abdala y el presidente Yamandú Orsi en el último acto del 1 de mayo por el Día de los Trabajadores.

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    Daniel Rodriguez / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Los cambios en torno a las jubilaciones anunciados esta semana por el Poder Ejecutivo recibieron el respaldo de las AFAP privadas y de dirigentes políticos de la oposición por entender que despejan dudas sobre la gestión de los ahorros individuales, pero enojaron al PIT-CNT.

    El lunes 20, en dos comunicados con distinto grado de detalle, el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) expusieron las acciones que promoverán tras el Diálogo sobre la protección social convocado por el gobierno. Además del combate a la pobreza infantil —a través de medidas previstas en el proyecto de Rendición de Cuentas—, definen como otro objetivo “mejorar las condiciones jubilatorias de la población” a través de la habilitación del retiro anticipado a los 60 años y la introducción de cambios en el pilar de ahorro individual en manos de las AFAP. En concreto, se prevé crear una “ventanilla única” para la jubilación, cambios en el esquema de comisiones cobradas por las administradoras y modificaciones que les permiten invertir parte de los fondos en el exterior.

    Algunas de esas medidas eran recomendaciones del documento final del Diálogo Social presentado en abril. En cambio, el Poder Ejecutivo desestimó la idea de crear “un organismo público” para que se encargue de administrar las cuentas individuales de ahorro en las AFAP, que cuando fue planteada causó “ruidos” en el sistema financiero y en círculos empresariales. A su vez, surgieron cuestionamientos de la oposición política y de las AFAP privadas (Anafap) alertando sobre el riesgo de una “estatización” de los fondos previsionales.

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    Tras el anuncio de las definiciones por parte del gobierno, la Anafap destacó en un comunicado “especialmente que la administración de las cuentas individuales y la responsabilidad fiduciaria de las AFAP en su administración se mantenga como principio del sistema”.

    El senador blanco Sergio Botana dijo a Búsqueda sobre ese mismo punto que se “alegra” de que se “termine con una causa” que “era irresponsable y que iba a generar problemas”.

    Mientras, la molestia del PIT-CNT con la decisión del Poder Ejecutivo de no tomar en cuenta la recomendación del Diálogo Social de modificar el rol de las AFAP se manifestó de inmediato. “Los acuerdos son para cumplirse”, dijo en rueda de prensa su presidente, Marcelo Abdala, citando al histórico líder sindical José D'Elía, tras el encuentro que mantuvo el martes 21 con el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y con el director de la OPP, Rodrigo Arim.

    Horas más tarde, una declaración del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT continuó la línea crítica. “Lamentamos que el Poder Ejecutivo, que fue quien propuso esta iniciativa, en línea con las promesas efectuadas durante la campaña electoral, haya eludido el compromiso de implementarla, afectando de esta forma la confiabilidad de los ámbitos de diálogo social en general”, señaló uno de los ocho puntos del texto.

    Propuesta de paro

    Este jueves 23 se reunirá la Mesa Representativa del PIT-CNT, que deberá tomar una resolución respecto a una propuesta de paro con movilización para el 11 de agosto. La medida estaba planteada en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas y de distintas situaciones laborales conflictivas. Ahora la seguridad social se suma como un tercer eje central, dijo a Búsqueda Sergio Sommaruga, miembro del Secretariado Ejecutivo.

    Ese dirigente de la educación privada estuvo presente en la reunión con Oddone. Según contó, evitar dar “una mala señal al capital financiero internacional” fue el único argumento que dio el ministro para explicar la decisión de no incorporar la propuesta de crear un organismo público que centralice la gestión del pilar de ahorro individual de la seguridad social. Según el dirigente, el director de la OPP —desde donde se coordinó el Diálogo Social— no habló.

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