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    En un año, el conocimiento sobre inteligencia artificial se disparó entre los uruguayos

    Un estudio realizado en todo el país relevó cambios en los hábitos digitales de la población y en la forma en que se comunica con las empresas

    Un estudiante mira la aplicación ChatGPT.

    Un estudiante mira la aplicación ChatGPT.

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    SEBASTIEN BOZON
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Cada vez más uruguayos conocen herramientas de inteligencia artificial (IA), como ChatGPT. En apenas un año, el porcentaje pasó de 42% a 69%, según un estudio de Opción Consultores para la empresa uruguaya DavinciBot.

    El trabajo, al que tuvo acceso Búsqueda, muestra que ese fue el mayor crecimiento registrado entre todos los indicadores relevados. Además, el conocimiento de estas herramientas llega al 92% entre las personas con nivel educativo alto, mientras que entre los jóvenes de 18 a 34 años alcanza al 85%. Entre los mayores de 60 años baja al 51%.

    El avance de la IA también se nota en su uso. Seis de cada 10 uruguayos dijeron haber interactuado alguna vez con un chatbot o un asistente virtual al comunicarse con una empresa. Ese porcentaje era de 51% el año pasado y ahora llegó a 61%.

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    La expectativa sobre la IA crece

    El estudio también muestra que una parte importante de los encuestados espera que la IA mejore la atención automática. El 51% cree que el servicio sería mejor si incorporara esta tecnología, una idea que es más común entre los jóvenes de 18 a 34 años (63%) y las personas con nivel educativo alto (64%).

    Según el informe, los usuarios esperan que este tipo de sistemas no solo respondan más rápido, sino que también puedan resolver mejor las consultas y ofrecer respuestas más personalizadas.

    WhatsApp se consolida como el principal canal

    WhatsApp desplazó al teléfono y se convirtió en el principal canal para comunicarse con las empresas. El 42% de los encuestados lo eligió como la mejor vía para hacer consultas, cuando un año antes esa cifra era de apenas 4%.

    Además, el 63% dijo estar de acuerdo con recibir por esa aplicación recordatorios, avisos y notificaciones de servicios contratados. A eso se suma que el 94% de los consultados aseguró que utiliza WhatsApp todos los días.

    Rapidez antes que amabilidad

    A la hora de comunicarse con una empresa, la rapidez pasó a ser lo más valorado por los uruguayos. El 61% la ubicó en primer lugar, por encima de la amabilidad y la empatía, que obtuvieron 56%.

    El informe señala que es la primera vez que la “velocidad” supera a la “calidez” como principal prioridad de los clientes, un cambio que acompaña el crecimiento de la atención automatizada.

    La encuesta fue realizada entre el 18 de marzo y el 8 de mayo de este año. Se relevaron 400 personas mayores de 18 años de todo el país mediante entrevistas telefónicas y el margen de error informado es de +/-4,9%.

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