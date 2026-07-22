En un año, el conocimiento sobre inteligencia artificial se disparó entre los uruguayos

Cada vez más uruguayos conocen herramientas de inteligencia artificial (IA), como ChatGPT . En apenas un año, el porcentaje pasó de 42% a 69%, según un estudio de Opción Consultores para la empresa uruguaya DavinciBot.

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El trabajo, al que tuvo acceso Búsqueda , muestra que ese fue el mayor crecimiento registrado entre todos los indicadores relevados. Además, el conocimiento de estas herramientas llega al 92% entre las personas con nivel educativo alto, mientras que entre los jóvenes de 18 a 34 años alcanza al 85%. Entre los mayores de 60 años baja al 51%.

El avance de la IA también se nota en su uso. Seis de cada 10 uruguayos dijeron haber interactuado alguna vez con un chatbot o un asistente virtual al comunicarse con una empresa. Ese porcentaje era de 51% el año pasado y ahora llegó a 61%.

El estudio también muestra que una parte importante de los encuestados espera que la IA mejore la atención automática. El 51% cree que el servicio sería mejor si incorporara esta tecnología, una idea que es más común entre los jóvenes de 18 a 34 años (63%) y las personas con nivel educativo alto (64%).

Según el informe, los usuarios esperan que este tipo de sistemas no solo respondan más rápido, sino que también puedan resolver mejor las consultas y ofrecer respuestas más personalizadas.

WhatsApp se consolida como el principal canal

WhatsApp desplazó al teléfono y se convirtió en el principal canal para comunicarse con las empresas. El 42% de los encuestados lo eligió como la mejor vía para hacer consultas, cuando un año antes esa cifra era de apenas 4%.

Además, el 63% dijo estar de acuerdo con recibir por esa aplicación recordatorios, avisos y notificaciones de servicios contratados. A eso se suma que el 94% de los consultados aseguró que utiliza WhatsApp todos los días.

Rapidez antes que amabilidad

A la hora de comunicarse con una empresa, la rapidez pasó a ser lo más valorado por los uruguayos. El 61% la ubicó en primer lugar, por encima de la amabilidad y la empatía, que obtuvieron 56%.

El informe señala que es la primera vez que la “velocidad” supera a la “calidez” como principal prioridad de los clientes, un cambio que acompaña el crecimiento de la atención automatizada.

La encuesta fue realizada entre el 18 de marzo y el 8 de mayo de este año. Se relevaron 400 personas mayores de 18 años de todo el país mediante entrevistas telefónicas y el margen de error informado es de +/-4,9%.