Con la presencia de legisladores de todos los partidos se realizó una mesa de diálogo sobre el autismo

En el marco del Mes del Autismo y del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo (2 de abril) se realizó la mesa de diálogo “Compromiso interpartidario en discapacidad”, el jueves 16, en el salón de eventos especiales del Palacio Legislativo.

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Tres organizaciones se reunieron para plantear las dificultades que atraviesan las familias y propusieron soluciones ante un público compuesto, en su mayoría, por familiares, personas con trastorno del espectro autista (TEA) y legisladores de todos los partidos. Las instituciones fueron la Fundación Abrazo Azul, la Fundación en Red y la Federación de Autismo del Uruguay.

Una de las finalidades era recordar a los políticos el acuerdo interpartidario que firmaron antes de las elecciones generales. Ese documento fue suscrito el 14 de octubre de 2024 y presentado por miembros de la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad. Los puntos más destacados tenían que ver con la implementación de una política pública sobre la discapacidad, contar con datos actualizados y robustos, asegurar la real inclusión de todas las personas con discapacidad en la educación, incorporar el efectivo acceso a la rehabilitación en las metas del Sistema Nacional Integrado de Salud, dar un correcto cumplimiento a las cuotas establecidas por ley, contar con accesibilidad universal e implementar un plan de vivienda con refacciones accesibles para hogares de personas con discapacidad que no puedan costear esas reformas.

La presidenta de Fundación en Red, Adriana Asiaín, contó a Galería las dificultades que enfrentan las familias con personas con TEA a su cargo. Sobre el compromiso de los partidos, aseguró que “no ha habido avances”. “Desde 2012 venimos reclamando derechos, pero las condiciones son las mismas: los chicos no están pudiendo ser escolarizados, hay 7.000 en lista de espera para conseguir los asistentes personales que se exigen a nivel educativo. La realidad es que el autismo es una emergencia nacional. Los adultos no tienen dónde estar, no hay espacios de recreación u hospedaje. Es muy difícil para las familias sobrevivir”, sostuvo. Con relación a los cuidados, dijo que en la mayor parte de los casos son las madres las que se hacen cargo, lo que les impide, entre otras cosas, poder trabajar. Asiaín afirmó que el Estado “debe garantizar los derechos de las personas con TEA. Esos derechos han sido vulnerados sistemáticamente durante años”, independientemente del partido político de turno.