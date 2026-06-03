El Palacio Santos celebró el Día de las Américas con la inauguración de la muestra ‘América en imágenes’

Diplomáticos, autoridades e invitados especiales participaron de una velada cultural que destacó la diversidad, la unidad y el valor de la cultura en el continente

Embajadoras de Ecuador Isabel Wagner Areco y de Panamá María Gabriela Méndez, consejero de la Embajada de Chile Luis Martínez y embajadora de Perú Elizabeth Alice González.

De Cultus Emanuel dos Santos, por la OEA Claudia Barrientos y director general para Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores Fernando Lugris.

Consejero de la Embajada de Chile Luis Martínez, embajadora de Francia Virginie Boiteau y directora de la Biblioteca Nacional Rocío Schiappapietra.

Al inicio de la velada, los asistentes se reunieron en la sala principal del Palacio Santos, donde disfrutaron de la música de la Orquesta de Cámara de Montevideo.

En el marco de la celebración del Día de las Américas, se realizó en el Palacio Santos —sede del Ministerio de Relaciones Exteriores— una velada especial que reunió a autoridades, representantes diplomáticos e invitados para la inauguración de la exposición fotográfica América en imágenes, una iniciativa cultural construida de manera conjunta por los distintos países del continente.

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La actividad se desarrolló en uno de los espacios más emblemáticos de la Cancillería uruguaya y estuvo marcada por la celebración de la identidad de América a través de la cultura y las artes visuales.

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Al inicio de la velada, los asistentes se reunieron en la sala principal del Palacio Santos, donde disfrutaron de una musicalización a cargo de la Orquesta de Cámara de Montevideo. La bienvenida oficial estuvo a cargo del director general para Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Fernando Lugris, quien dio la bienvenida y destacó el valor simbólico del encuentro. Durante su discurso hizo referencia a “la celebración de la unidad latinoamericana” y manifestó su satisfacción por la amplia presencia de embajadas y representantes diplomáticos.

Asimismo, señaló que este ciclo de actividades busca celebrar a las Américas desde una mirada cultural, entendiendo que “a través de la cultura se puede trabajar mejor el concepto de los tres pilares fundamentales” que sostienen el espíritu de integración regional: la democracia, la protección de los derechos humanos y el desarrollo integral.

Lugris también destacó especialmente la inauguración de la exposición fotográfica América en imágenes, impulsada por Cultus y construida a partir de aportes visuales de todos los países de América. Según expresó, la muestra permite reflejar “los colores de la diversidad” del continente, exhibiendo distintos paisajes, tradiciones, expresiones culturales y miradas que representan la riqueza y pluralidad de las identidades americanas.