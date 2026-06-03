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El Palacio Santos celebró el Día de las Américas con la inauguración de la muestra ‘América en imágenes’

Diplomáticos, autoridades e invitados especiales participaron de una velada cultural que destacó la diversidad, la unidad y el valor de la cultura en el continente

Al inicio de la velada, los asistentes se reunieron en la sala principal del Palacio Santos, donde disfrutaron de la música de la Orquesta de Cámara de Montevideo.

Al inicio de la velada, los asistentes se reunieron en la sala principal del Palacio Santos, donde disfrutaron de la música de la Orquesta de Cámara de Montevideo.

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Adrián Echeverriaga
Ana Ribeiro, Mónica Bottero, Fernando Lugris y Claudia Barrientos.

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Adrián Echeverriaga
María Joel Álvarez, Carlos Ricagni y Verónica Massa.

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Adrián Echeverriaga
Arlete Bonelli, Eduardo Mazzeo y Janine Ferriol.

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Adrián Echeverriaga
Mónica Bottero, Ana Ribeiro, Gerardo Amarilla y Leticia Zeballos.

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Adrián Echeverriaga
Consejero de la Embajada de Chile Luis Martínez, embajadora de Francia Virginie Boiteau y directora de la Biblioteca Nacional Rocío Schiappapietra.

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Adrián Echeverriaga
De la Embajada de Brasil: Fernanda Maciel y Hellen Leal.

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Adrián Echeverriaga
Silvia Benítez Long y Rossana Taddeo.

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Adrián Echeverriaga
De Cultus Emanuel dos Santos, por la OEA Claudia Barrientos y director general para Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores Fernando Lugris.

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Adrián Echeverriaga
Embajadoras de Ecuador Isabel Wagner Areco y de Panamá María Gabriela Méndez, consejero de la Embajada de Chile Luis Martínez y embajadora de Perú Elizabeth Alice González.

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Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

En el marco de la celebración del Día de las Américas, se realizó en el Palacio Santos —sede del Ministerio de Relaciones Exteriores— una velada especial que reunió a autoridades, representantes diplomáticos e invitados para la inauguración de la exposición fotográfica América en imágenes, una iniciativa cultural construida de manera conjunta por los distintos países del continente.

La actividad se desarrolló en uno de los espacios más emblemáticos de la Cancillería uruguaya y estuvo marcada por la celebración de la identidad de América a través de la cultura y las artes visuales.

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Al inicio de la velada, los asistentes se reunieron en la sala principal del Palacio Santos, donde disfrutaron de una musicalización a cargo de la Orquesta de Cámara de Montevideo. La bienvenida oficial estuvo a cargo del director general para Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Fernando Lugris, quien dio la bienvenida y destacó el valor simbólico del encuentro. Durante su discurso hizo referencia a “la celebración de la unidad latinoamericana” y manifestó su satisfacción por la amplia presencia de embajadas y representantes diplomáticos.

Asimismo, señaló que este ciclo de actividades busca celebrar a las Américas desde una mirada cultural, entendiendo que “a través de la cultura se puede trabajar mejor el concepto de los tres pilares fundamentales” que sostienen el espíritu de integración regional: la democracia, la protección de los derechos humanos y el desarrollo integral.

Lugris también destacó especialmente la inauguración de la exposición fotográfica América en imágenes, impulsada por Cultus y construida a partir de aportes visuales de todos los países de América. Según expresó, la muestra permite reflejar “los colores de la diversidad” del continente, exhibiendo distintos paisajes, tradiciones, expresiones culturales y miradas que representan la riqueza y pluralidad de las identidades americanas.

La exposición propone un recorrido visual que pone en diálogo diferentes realidades y sensibilidades del continente, reafirmando el poder de la imagen y de la cultura como herramientas de integración y entendimiento entre los pueblos.

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