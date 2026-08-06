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    Estados Unidos entregó en julio a Cancillería una propuesta de “entendimiento” para que Uruguay reciba deportados de “terceros países”

    El documento sobre “cooperación migratoria” no incluye menciones a aspectos humanitarios, establece que el gobierno de Trump tiene “discrecionalidad” para elegir a los posibles deportados y Uruguay puede rechazarlos; el ministro Lubetkin había dicho que el gobierno no tenía postura sobre el tema porque no había recibido “ninguna propuesta”

    Canciller Mario Lubetkin.

    Canciller Mario Lubetkin.

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    Mauricio Zina / Adhoc FOTOS
    Búsqueda | Guillermo Draper
    Por Guillermo Draper

    Pese a que el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, aseguró que el gobierno no había recibido “ninguna propuesta” de Estados Unidos para que Uruguay acoja personas deportadas, la administración de Donald Trump entregó a la Cancillería el viernes 24 de julio una propuesta de “entendimiento” que puso negro sobre blanco temas conversados entre las dos partes, reconstruyó Búsqueda.

    El texto sostiene que las dos partes tienen la “voluntad de cooperar” en materia de migración y en la posibilidad de que Uruguay reciba uruguayos y personas de terceros países que serán deportados de Estados Unidos porque no cuentan con “fundamentos legales” para permanecer en ese país.

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    La propuesta dice que ambos gobiernos alcanzaron “entendimientos” para “facilitar el traslado” desde Estados Unidos a Uruguay de “nacionales de terceros países”. Ese mecanismo establecería que la administración Trump podrá elegir de manera “discrecional” a las personas a ser deportadas y que el gobierno de Yamandú Orsi tendrá la potestad de aceptar o rechazar a los candidatos.

    Si bien en las negociaciones que tuvieron al canciller como protagonista Uruguay planteó que un potencial acuerdo debía incluir financiamiento, no hay menciones al tema económico en la propuesta que recibió el gobierno. Tampoco hay referencias a posibles reunificaciones familiares de cubanos u otros objetivos “humanitarios”, dos argumentos utilizados por jerarcas para defender la medida.

    “La verdad verdadera”

    La difusión periodística de las conversaciones con el gobierno de Trump tomó por sorpresa al oficialismo. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, reconoció ese miércoles a El Observador su existencia, pero acotó que no había “ningún acuerdo específico”.

    “Lo que está sucediendo, independientemente de las opiniones que tenga cada uno, es que hay personas (a las) que las deportan a África y eso les genera una desconexión enorme con sus familias”, dijo. Añadió que Uruguay planteó que para aceptar debe haber claridad sobre algunos aspectos, como los antecedentes penales que tengan los candidatos a ser recibidos.

    Sánchez dijo que el gobierno uruguayo consideraba “discriminatoria” la política migratoria estadounidense.

    En el Frente Amplio las voces críticas con la medida aumentaron con el paso de las horas. El presidente de la coalición de izquierdas, Fernando Pereira, dijo a la diaria que desde el gobierno le transmitieron que había “diálogo” y no un acuerdo. De todos modos, planteó su oposición a avanzar porque esa manera “de deportar y de violentar” los derechos humanos “no es una forma compatible con el asilo que Uruguay da”.

    Con ese mar de fondo, el canciller Lubetkin declaró a la prensa el lunes 3 que “no hay una propuesta” del gobierno de Trump. “Estados Unidos está dialogando con absolutamente todos los países de América Latina, del Caribe, de África, de Europa, para enviar inmigrantes de tercera generación”, añadió

    “Con nosotros empezaron a hablar, como empezaron a hablar con todos los países de América Latina, cuando nosotros asumimos, en marzo; como hablamos con los europeos sobre otros temas, como hablamos con los norteamericanos sobre otros temas, como hablamos con los asiáticos sobre otros temas”, sostuvo Lubetkin.

    “En este caso nosotros no hemos recibido ninguna propuesta definitiva. Ha salido un artículo en un diario norteamericano en el cual no me reconozco, me sorprendió que a nivel local hayan tomado la referencia del diario norteamericano como la verdad verdadera”, cuestionó. Y agregó: “La verdad verdadera es lo que decimos nosotros, porque somos los responsables de este gobierno”.

    Consultado por una periodista sobre si Uruguay tenía “una postura ante la eventual propuesta”, Lubetkin respondió: “Nosotros no tenemos ninguna postura porque no tenemos ninguna propuesta”.

    Consultada por Búsqueda acerca de las negociaciones, la Embajada de Estados Unidos dijo que no haría comentarios sobre el tema.

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