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El té como ritual y encuentro: una celebración íntima por su día internacional

El Hotel Le Bibló fue escenario de una experiencia que unió tradición japonesa, aromas orientales y el espíritu de encuentro que representa el té alrededor del mundo

En una tarde fría de otoño, el Hotel Le Bibló fue escenario de una experiencia que unió tradición japonesa, aromas orientales y el espíritu de encuentro que representa el té alrededor del mundo.

En una tarde fría de otoño, el Hotel Le Bibló fue escenario de una experiencia que unió tradición japonesa, aromas orientales y el espíritu de encuentro que representa el té alrededor del mundo.

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Mauricio Rodríguez
De la Embajada de Japón: Nagisa Takahashi y Akemi Ikeda.&nbsp;

De la Embajada de Japón: Nagisa Takahashi y Akemi Ikeda. 

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Mauricio Rodríguez
Mónica Devoto y Ana Delisante.&nbsp;

Mónica Devoto y Ana Delisante. 

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Mauricio Rodríguez
Natalie Rodil y Delfina Fernández.&nbsp;

Natalie Rodil y Delfina Fernández. 

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Luis Molfino, Leticia Reyes y Rosa Gómez.

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Elsa Díaz y Adriana Rodríguez.

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Laura Tasso y Xile Oliveros.

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Natalia Callejas, Sonia Calce y Mónica Lerner.

Natalia Callejas, Sonia Calce y Mónica Lerner.

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Mauricio Rodríguez
Valentina Dodero y Magdalena Martínez.&nbsp;

Valentina Dodero y Magdalena Martínez. 

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Se celebró el Día Internacional del Té en una jornada realizada el jueves 21 por la tarde-noche en el hotel Le Bibló. Con su característico interior, luces tenues y una estufa a leña encendida que acompañó la fresca tarde otoñal, el lugar se transformó en el escenario ideal para homenajear una bebida que atraviesa culturas, generaciones e historias.

La actividad comenzó con una tradicional ceremonia japonesa de té guiada por representantes de la Embajada de Japón, quienes introdujeron a los asistentes en el significado espiritual y cultural de este ritual ancestral. Dos integrantes de la embajada llevaron adelante la ceremonia con delicadeza y precisión, mientras el público observaba atentamente cada movimiento, aprendiendo sobre el valor de la pausa, la contemplación y el respeto que forman parte de esta tradición oriental.

Además, dos asistentes fueron invitadas a participar activamente de la experiencia y probar el té. El silencio, la atención y la calma dominaron el ambiente durante la ceremonia y crearon un momento de conexión colectiva que marcó el tono del encuentro.

Luego de esta primera instancia inspirada en la cultura japonesa, los invitados pasaron a otra de las salas del hotel para compartir una pausa más distendida, pensada para conversar, disfrutar y conectar. Allí el té tomó una impronta occidental de la mano de los blends de Sinfonía Té, el emprendimiento de Mónica Devoto, acompañado por una merienda especialmente preparada para la ocasión.

Durante el encuentro, Devoto dedicó unas palabras a los presentes y destacó la importancia de difundir este tipo de espacios para quienes aman el té y también para quienes trabajan y emprenden en torno a esta bebida. “El té no es solo una infusión; es ritual, encuentro, tradición, historia y todo lo que nos rodea”, expresó. A su vez, remarcó cómo esta bebida ha trascendido siglos y culturas, adaptándose a distintas formas y costumbres alrededor del mundo.

La anfitriona también abrió el micrófono para que las asistentes compartieran qué representa el té en sus vidas y cómo forma parte de sus rutinas, recuerdos y momentos especiales.

Como cierre de la jornada, los invitados recibieron distintos obsequios de Sinfonía Té y otras sorpresas vinculadas al universo del té.

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