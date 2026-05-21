Oposición machaca sobre gobierno “improvisado” que causa “frustración” en la gente

No es algo habitual que a esta altura de un gobierno, cuando recién va un año y menos de tres meses desde la asunción del presidente de la República, Yamandú Orsi, se esté mirando con tanta atención lo que muestran encuestas de opinión pública. Menos corriente, incluso, es que sea desde el oficialismo que se pongan arriba de la mesa los números que arrojan las consultoras. Que se prendan luces “amarillas” de alarma, como dijo la vicepresidenta Carolina Cosse en una entrevista en Canal 10, o “anaranjadas”, como admitió después el propio Orsi en rueda de prensa.

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Con pocos días de diferencia, se conocieron datos de opinión pública de la empresa Equipos, que señala un 48% de desaprobación de la gestión del presidente, contra un 27% de aprobación, y de Factum, con números muy similares: el 46% de los consultados desaprueba y el 29% aprueba la gestión del mandatario. En ambas muestras quedó en evidencia una sistemática caída de la consideración positiva del presidente en la opinión pública.

Y se instaló una discusión a su alrededor. Primero, con algo de fuego amigo. Porque, además de encender luces amarillas, Cosse dijo que era necesaria una “autocrítica” y llamó a “reaccionar” y “revisar alguna toma de decisión”. “Yo estoy siempre a disposición para avanzar y para cooperar”, dijo en entrevista con Arriba gente. “Desde mi rol en el Parlamento estamos para ayudar, estamos al firme para que las cosas salgan rápido”, concluyó. La vicepresidenta le dio entidad, musculatura, a la conversación sobre las encuestas. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, reconoció en rueda de prensa que “las expectativas” de la población sobre el gobierno “son superiores” a los resultados. Y habló de “poner el pie en el acelerador” para empezar a ver cambios. También habló Orsi. “Cuando hay gente que está preocupada o que no está convencida, está bueno que revisemos lo que estamos haciendo”, señaló. Y dejó otros conceptos cargados de autocrítica: “Hay que saber corregir”, “hay que mejorar”.

¿Y en la oposición qué dicen? En el Partido Nacional no hay un discurso articulado frente a esta tormenta que tienen enfrente. No hay mayores estrategias políticas en común en la interna. Y tampoco en conjunto con el resto de los partidos de la coalición republicana. Lo que hay es una intención de varios actores de la oposición de “machacar” en los “errores no forzados” que ha sufrido este gobierno. Especialmente en el área de la economía. Esa, por ejemplo, es la postura del diputado blanco Juan Martín Rodríguez. “Yo advertí en un congreso hace un mes que este gobierno tiró la toalla”, señaló a Búsqueda . Y dijo que la oposición “no tiene que pegar por pegar”, sino “remarcar” que frente “al descontrol y caos” que tiene el gobierno hay dos caminos: “O tienen que hacer un ajuste o se va todo al diablo”. Rodríguez agregó que esta administración ha actuado “sin responsabilidad fiscal” y lo que está haciendo es “comprar tiempo y patear para adelante”.

El diputado blanco fue muy crítico con la gestión del ministro de Economía, Gabriel Oddone. “Nos comimos la pastilla de Oddone. Le dimos mucho crédito y se nos rio en la cara. Abusó del buen crédito que tuvo de la oposición”. Rodríguez insistió: “No hay una coordinación como partido, pero hay que machacar sobre la lógica de que este es un gobierno improvisado, mediocre, que no tiene hambre”. Odonne va a ser interpelado por la coalición republicana el lunes 15 de junio.

El senador colorado Andrés Ojeda sugirió en declaraciones a FM Cadena del Mar que la posibilidad de cambios en el gabinete podrían representar “una señal de reacción política”. “Lo que no se puede hacer es tomar nota y no hacer nada”, subrayó Ojeda.

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, se refirió a los últimos estudios de opinión pública y al estado actual del gobierno. “Siempre creí en las encuestas. Son un insumo y una percepción del momento. Y en este caso coincide la percepción de la población con lo que dicen las encuestas”, dijo en diálogo con Búsqueda. “El gobierno tiene problemas internos, falta de resultados, falta de reacción y falta de rumbo”.

Para el senador blanco Martín Lema, lo que indican las encuestas es que hay un gobierno “absolutamente desconectado de las prioridades de la gente”. “Es lo que vemos en la recorrida por los barrios y por el interior del país. Ahí se ve la desconexión: lo que hace el gobierno y lo que necesitan los uruguayos, que es muy distinto”. El excandidato a intendente por Montevideo dijo que hay “señales claras” de “incertidumbre”. “Un día sale una autoridad a decir una cosa y al otro día es desacreditada por otra. Se generan expectativas sobre compromisos que se incumplen al otro día”, se quejó. “Esas idas y vueltas de contradicciones entre sí y con los propios anuncios se trasladan a la gente y generan frustración. Es un mal gobierno que genera mucha frustración”.

En rueda de prensa, durante un alto en una recorrida por los barrios de Montevideo, el senador colorado Robert Silva declaró: “La gente le está dando una cachetada al gobierno y le está diciendo que por este camino no vamos”.

Los liderazgos y los “cabezas de termo”

El senador blanco Sebastián da Silva, siempre crítico con la figura de Orsi, al punto de ridiculizarlo en campaña electoral al compararlo con el personaje animado Tribilín, comentó las encuestas con una primera impresión: “El tiempo, que es un gentil hombre, me está dando la razón”, dijo a Búsqueda. Para Da Silva no hay liderazgos en el Frente Amplio y la última tríada de referentes —Tabaré Vázquez, José Mujica, Danilo Astori— “malcriaron” a la dirigencia frenteamplista y no prepararon “sustitutos a la altura”.

El senador opinó que las encuestas marcan que hoy a Orsi lo apoyan solo los “cabeza de termo” frenteamplistas, aquellos que no se mueven de su respaldo al partido y al gobierno pese a una coyuntura en contra.