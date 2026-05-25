Tras su paso por el Malba, Ulises Beisso llega a Nueva York y sigue ganando visibilidad internacional

Bajo el nombre Ulises Beisso: (Oculto) a plena vista, el visionario artista uruguayo cuya obra se empezó a conocer pocos años atrás, casi tres décadas después de su muerte, llega por primera vez a Nueva York , con una exposición en el Instituto de Estudios de Arte Lationamericano (ISLAA), inaugurada el 16 de mayo y que permanecerá abierta hasta el 29 de agosto.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La muestra reúne 34 obras del artista realizadas entre 1994 y 1996, y gira en torno al viaje que Ulises Beisso realizó en 1995 a Nueva York, el cual significó un punto de inflexión en su producción artística. Fue allí, en una visita al Museo Guggenheim, donde conoció la obra de Ross Bleckner y Felipe González-Torres, quienes en buena parte de su obra reflexionan sobre la epidemia del sida de los años 90. En ese viaje también llegó a sus manos un ejemplar de la revista Parkett, donde se encontró con una foto que lo impactó: un hombre joven, en calzoncillos, tirado en una cama, de costado, con una pierna estirada y la otra doblada, mirando al fotógrafo.

Fue tal la impresión que le causó que posteriormente pintó una serie de cuadros con la misma imagen, bajo el nombre Imágenes de lo (mi) escondido. Dicha serie, que explora los temas entrelazados del placer y el dolor, la visibilidad y la invisibilidad, la interioridad y la exterioridad, forma parte central de la exposición en ISLAA, donde se presenta en diálogo con otras obras similares y materiales de archivo que ofrecen una perspectiva del momento crucial de transformación por el que atravesaba el artista.

Beisso nació en Montevideo en 1958, nieto de Carlos Quijano, referente intelectual y político, fundador y director del semanario Marcha. Desde muy joven sintió una inclinación por las artes plásticas y llegó a crear una prolífica obra, que no gozó de popularidad ni de reconocimientos en vida debido a su condición homosexual y a los cánones del arte que trabajaba, muy poco convencionales respecto a los paradigmas del arte uruguayo de ese momento. En 1996, un año después de su viaje a Nueva York, falleció a causa de un cáncer.

“Su estética posmoderna, donde mezcla la tradición del arte mexicano con la tradición uruguaya, con referencias de la mitología griega, de la pintura egipcia, del arte clásico y del medioevo, lo lleva a construir un imaginario que aporta y diversifica, pero a la vez rompe con muchos cánones y con muchas maneras del arte uruguayo”, aseguró a Galería, Martín Craciun, coordinador del Instituto de Artes Visuales y curador de la exposición Mi mundo privado, que el año pasado, en colaboración con ISLAA, llevó a Beisso al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba). Fue la primera vez que una muestra suya se exponía fuera de fronteras.

Ulises Beisso ISLAA 11 Marc Tatti

Ulises Beisso ISLAA 7 Marc Tatti

Años antes, en 2022, se había realizado la primera exposición post mortem en Uruguay, también con la colaboración de ISLAA. Bajo el título Rara Avis, se desarrolló en el Centro de Exposiciones Subte y contó con la curaduría de Pablo León de la Barra, curador para América Latina del Museo Guggenheim.

Por su parte, Ulises Beisso: (Oculto) a plena vista cuenta con la curaduría de Mariano López Seoane, director del programa de Arte Latinoamericano del Centro de Estudios Curatoriales de Bard College (Nueva York). La exposición busca conectar a Beisso con Nueva York, mostrando la transformación de su trabajo artístico. Esto se logra exhibiendo obras del año anterior al viaje (1994), obras del mismo año de su llegada a La Gran Manzana (1995) y otras del año posterior (1996), año también de su muerte.

Ulises y el plan de ISLAA

Estas tres exposiciones, bastante contiguas en el tiempo, no son fruto de la casualidad, sino de una planificación preparada desde ISLAA, para visibilizar e internacionalizar la figura del artista uruguayo. Así lo explicó a Galería, Ariel Aisikis, fundador de ISLAA. “Es un plan que trazamos en 2019 al que sumamos a los curadores Pablo León de la Barra, Martín Craciún y Mariano López Seoane, todos reconocidos y con diferentes modelos de curaduría, representación y circuitos, para darle a Ulises el reconocimiento internacional que se merece. La primera parte es en la escena local, luego, la escena latinoamericana, en asociación con el Malba, y después en Nueva York”.

Ulises Beisso ISLAA 2 Marc Tatti

Según señaló Aisikis, de nacionalidad argentina, la misión de ISLAA es profundizar la investigación, la circulación y la visibilización de las prácticas artísticas de América Latina, tratando de integrar a sus artistas en el sistema y circuito artístico de Nueva York, de forma de facilitar su proyección internacional.

En este sentido, explicó que si bien la población latina o hispana es la primera minoría en Nueva York, con una proyección que ascenderá al 25% de la población en 2030, menos del 1% de las colecciones que se presentan en los 1.200 museos de arte de la ciudad son de arte latinoamericano. “Hay un gap enorme en la representatividad, que no busco salvar con la inclusión, sino con la meritocracia de nuestros grandes artistas, que son poco conocidos, porque no han sido estudiados”.

Ulises Beisso ISLAA 1 Marc Tatti

Por eso, parte fundamental del trabajo de ISLAA, además de las exposiciones y el trabajo curatorial, son la investigación, las publicaciones y la inserción internacional. De hecho, la exposición Ulises Beisso: (Oculto) a plena vista se complementará con una edición facsímil del diario de viaje de Beisso a Nueva York, un cuaderno donde el artista iba dejando en ilustraciones todo lo que iba conociendo y le resultaba inspirador.

A su vez, la inauguración de la exposición estuvo acompañada de la proyección de la película La intención del colibrí (2019), del cineasta Sergio Blanco, que intenta ser una homenaje a Beisso y que se sigue proyectando en la Tribeca Screening Room (Tribeca, Nueva York).