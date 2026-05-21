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    Ministerio propone llevar a la negociación colectiva la regulación del trabajo de transportistas

    Tras recibir rechazos el borrador de decreto reglamentario de un convenio de la OIT, el MTOP explora otro camino, porque “las cosas que se desgastan en el tiempo nunca terminan bien”, sostuvo un jerarca

    Transporte de carga en la rambla contigua al parque Capurro.&nbsp;

    Transporte de carga en la rambla contigua al parque Capurro. 

    FOTO

    Foto: Javier Calvelo/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Transcurrieron seis meses desde que el gobierno dio el paso de conformar un espacio tripartito para pensar en una solución que aminore los riesgos de las jornadas laborales extensas de los trabajadores del transporte. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en particular, comenzó proponiendo un borrador de decreto para reglamentar el Convenio 153 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que Uruguay ratificó en 1989. Forma parte de una agenda más amplia, que busca ajustar varias normativas laborales a los estándares del organismo multilateral.

    El articulado del borrador, al que en su momento accedió Búsqueda, limita las horas de trabajo diarias y semanales, y fija descansos tras cuatro horas de conducción ininterrumpida —con opción de extender a cinco— para los empleados del transporte de carretera, ya sea de carga o de pasajeros. Aunque plantea la posibilidad de excluir al transporte urbano o taxis, entre otros, “el problema es que hay que convocar a todos los que se mencionan” y “todas las actividades no son iguales”, explicó el director de Transporte del ministerio del sector (MTOP), Felipe Martín, en una comisión del Senado el miércoles 13.

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    Ese es uno de los reclamos que expresaron las gremiales empresariales del transporte una vez que les llegó el primer texto, entendiendo que se precisaba de “flexibilidad” y una consideración de las diferentes realidades dentro del sector.

    El jerarca ministerial —que integra el espacio tripartito— agregó que, en principio, los trabajadores del transporte de carga fueron quienes impulsaron una reglamentación del Convenio 153, y que es allí donde se concentran las mayores dificultades. Por ejemplo, los “tiempos muertos” de espera en las terminales de carga son a veces impredecibles y pueden extenderse en ocasiones hasta 48 horas, algo “difícil de resolver”, indicó. A su vez, el reglamento borrador establece que el tiempo de “simple presencia” o espera “no puede superar las cuatro horas por jornada laboral”.

    Con la intención de que el tema se resuelva “preferentemente sin conflictos”, Martín trasladó que se llegó a la idea de crear algunos “criterios madre” para limitar la jornada de trabajo de los choferes, y que después cada tipo de transporte baje las nociones a las instancias de negociación colectiva, como los Consejos de Salarios. “Es el camino más idóneo para encontrar una solución a esto y que no se vaya desgastando en el tiempo, porque sabemos que las cosas que se desgastan en el tiempo nunca terminan bien”, sostuvo.

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