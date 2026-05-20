¿Por qué los libros son el nuevo accesorio de moda?

En la primera fila del desfile de otoño 2026 de Coach, el accesorio que más llamó la atención no fue un bolso de diseñador ni unos lentes carísimos. Las verdaderas estrellas de la noche fueron unos libros en miniatura —completamente funcionales— que varios invitados llevaban colgados de sus carteras.

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Se trataba de una colaboración entre Coach y Penguin Random House para la que sus embajadoras —Elle Fanning, Storm Reid, Paige Bueckers, Soyeon, Lilas y Shan Yichu— eligieron libros que las marcaron para que luego fueran transformados en pequeños llaveros, o “charms”, como los conocemos ahora.

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La escena es prueba de una tendencia cada vez más visible en la moda: el regreso del libro como símbolo de estatus, identidad y estética. No alcanza con leer; ahora también importa mostrar qué se lee.

Uno de los grandes precursores involuntarios de esta tendencia es el actor australiano Jacob Elordi. En octubre de 2023 fue fotografiado mirando libros en una tienda del aeropuerto de Sídney. Lo que causó interés no fue el libro que podría sumarse a su biblioteca, sino cómo llevaba uno de los ejemplares: asomando del bolsillo de su pantalón cargo. La imagen se viralizó y, a partir de ahí, internet empezó a hablar de una supuesta “epidemia de libros en el pantalón”, en la que varios hombres replicaban el outfit.

Jacob Elordi fue fotografiado con un libro en el bolsillo de su pantalón cargo, lo que desencadenó una supuesta “epidemia de libros en el pantalón”.

Esa imagen fue inspiración para el nacimiento de una nueva estética masculina online: el “hombre performativo”. Este estilo de hombre no solo consume cultura, sino que la escenifica. Libros llevados como accesorio, tote bags de librerías independientes, auriculares con cable, cafés de especialidad y una sensibilidad curada.

Consultado sobre su supuesta influencia en esta “epidemia”, Elordi no se mostró especialmente conmovido: “Creo que la gente debería salir más”, respondió.

Usar un libro

Convencionalmente, no solemos hablar de “usar” un libro. Pero, ¿qué pasa cuando ese libro se convierte en un accesorio fundamental del outfit? Quien lleva un libro como parte de su estética no piensa solo en su contenido, sino también en cómo esa portada dialoga con el resto del look. A veces, eso requiere de un especialista.

La revista de estilo de The New York Times, T, habla sobre un fenómeno reciente: la aparición de “estilistas de libros”. En algunos casos, según el artículo, estos profesionales son contactados por celebridades que buscan definir con qué título mostrarse en fotos de paparazzi o en publicaciones de redes sociales.

El concepto de “usar un libro” se vuelve todavía más literal cuando las portadas dejan de estar en las manos y pasan directamente a la ropa y los accesorios. Para su colección de verano 2026, Dior lanzó la línea Book Cover como un homenaje a la literatura clásica. La marca tomó portadas de primeras ediciones de los siglos XIX y XX y las estampó sobre algunos de sus diseños más reconocibles (como la Book Tote y el Bolso Saddle) , tarjeteros, bufandas y camisetas.

Captura de pantalla 2026-05-18 a la(s) 4.22.38p. m. Dior rinde homenaje a la literatura clásica a través de carteras, tarjeteros, bufandas y prendas de ropa.

Captura de pantalla 2026-05-18 a la(s) 4.27.56p. m Entre los títulos homenajeados se encuentra Madame Bovary de Gustave Flaubert.

Entre los títulos elegidos se encuentran Drácula, de Bram Stoker; Las amistades peligrosas, de Pierre Choderlos de Laclos; A sangre fría, de Truman Capote; Madame Bovary, de Gustave Flaubert; Las flores del mal, de Charles Baudelaire; Buenos días, tristeza, de Françoise Sagan; y el libro infantil La oruga muy hambrienta, de Eric Carle.

Detrás de esta tendencia, a la que hoy se suman las grandes marcas de lujo, hay firmas que desde hace años exploran el vínculo entre moda y literatura, como Olympia Le-Tan, cuyos clutchs atraen a personas de distintas partes del mundo hasta su tienda de Paris. La marca se hizo conocida por sus carteras bordados a mano con estética literaria, que celebridades como Reese Witherspoon y Natalie Portman han lucido en alfombras rojas y eventos de moda. Los bolsos, que a simple vista pueden confundirse con libros bajo el brazo, rondan los 1.000 dólares e incluyen clásicos como El mago de Oz, Hamlet, Cumbres borrascosas o El capital, de Karl Marx.

Olympia Le Tan Los bolsos de Olympia Le-Tan mezclan la literatura y la moda en piezas bordadas a mano.

El libro como símbolo de estatus

La diseñadora británica Vivienne Westwood lo resumía así: “Un libro es un símbolo de estatus; caminen con uno bajo el brazo, chicos”.

Ya en los años setenta, el sociólogo Pierre Bourdieu sostenía que los gustos funcionan como marcadores sociales, una forma de distinguirse socialmente. Lo que leemos —o lo que mostramos que leemos— funciona como un marcador de clase, capital cultural y pertenencia simbólica.

En la era de la inmediatez y la crisis de la atención, poder sentarse a leer un libro para muchos significa un privilegio: no solo por el tiempo que requiere, sino también por la capacidad mental que exige en un contexto cada vez más fragmentado. La disponibilidad para la lectura empieza incluso a percibirse como un rasgo deseable, incluso atractivo.

Sin embargo, durante muchos años, la idea de intelectualidad y atractivo físico fueron opuestas. Si uno se basa en las películas adolescentes de los 2000, la mujer solo se vuelve atractiva cuando deja los lentes y el libro, y los cambia por la cartera y los tacos. Hoy, en cambio, las figuras más aspiracionales —y también consideradas atractivas según los códigos actuales— no solo leen, sino que construyen marca e identidad alrededor de esa lectura, como ocurre con Jacob Elordi o con Dua Lipa y su club de lectura.

En paralelo, en los últimos años, la estética purista y minimalista que dominó los feeds de Pinterest parece estar desapareciendo. Las personas empezaron a buscar algo más que una superficie prolija o “linda”: ya no alcanza con verse bien, también hay una necesidad de que lo visual diga algo, de que tenga capas, referencias, pistas. Entre el clean look, los closets cápsula y la uniformidad del maquillaje o el peinado, cada vez resultaba más difícil leer intereses o personalidad en la superficie. En ese vacío, el libro apareció como un atajo perfecto: un objeto que, además de sumar un valor estético, deja ver algo más sobre quien lo lleva.

En ese proceso, el libro deja de ser solo una práctica privada para transformarse en un objeto con el que vale la pena ser visto. Su valor ya no se limita a enriquecerse de su contenido en privado, sino de enriquecerse a través de lo que comunica en el espacio público: gustos, sensibilidad y pertenencia. Leer sigue siendo importante, pero mostrarlo, también.