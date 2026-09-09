¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Encuentro médico de Medicina Personalizada puso el foco en el diagnóstico y tratamiento de la endometriosis

Médicos de distintas especialidades compartieron experiencias clínicas, casos de estudio y nuevas perspectivas sobre una enfermedad que también tiene un fuerte impacto social

Enrique Pons, Paula Berro, Ignacio Miranda Mendoza y Sebastián Ben.&nbsp;

Enrique Pons, Paula Berro, Ignacio Miranda Mendoza y Sebastián Ben. 

FOTO

Lucila Castillo
Micaela Rey y María Victoria Trinidad.

Micaela Rey y María Victoria Trinidad.

FOTO

Lucila Castillo
Yessy Lacerda, Lucía Castelgrande, Andrea Díaz y Josefina&nbsp;Mora.&nbsp;

Yessy Lacerda, Lucía Castelgrande, Andrea Díaz y Josefina Mora. 

FOTO

Lucila Castillo
Gladis Germano y Santiago Artucio.&nbsp;

Gladis Germano y Santiago Artucio. 

FOTO

Lucila Castillo
Joaquín Barrios y Agustina Roda.

Joaquín Barrios y Agustina Roda.

FOTO

Lucila Castillo
Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

Medicina Personalizada (MP) organizó el encuentro médico Endometriosis: Diagnóstico y Tratamiento Actual en la sala Tempus del World Trade Center, el jueves 3. Se trató de una instancia de actualización dirigida al personal de la salud en la que se profundizó en el diagnóstico, las distintas manifestaciones de la enfermedad y las alternativas de tratamiento.

La actividad, moderada por el Prof. Agdo­. Dr. Sebastián Ben y coordinada por el Prof. Dr. Enrique Pons, contó con la disertación del Prof. Dr. Ignacio Miranda Mendoza, especialista en endometriosis y cirugía ginecológica laparoscópica en Chile.

Leé además

Matías Woloski y Diego Campos. 
B-Content

Medicina Personalizada realizó una nueva edición de MP Talks con Matías Woloski en el MACA

La endometriosis es una enfermedad crónica que actualmente no tiene cura, sin embargo, su impacto puede ser abordado de manera significativa. Según explicó el especialista, la detección precoz resulta fundamental para disminuir el riesgo de progresión y mejorar la calidad de vida de las pacientes.

Uno de los principales mensajes del encuentro fue la importancia de no normalizar el dolor menstrual. Si bien durante la menstruación es esperable sentir cierto malestar, el dolor intenso afecta la vida cotidiana de la mujer, lo que no debería considerarse normal. Es más, requiere una consulta médica para identificar su causa.

De la disertación se desprende que el abordaje debe adaptarse a cada mujer y puede incluir diferentes estrategias: tratamientos hormonales, intervenciones quirúrgicas y un acompañamiento tanto nutricional como psicológico. El doctor destacó la importancia de un manejo multidisciplinario que integre las áreas involucradas en el cuidado de la paciente.

Como cierre de la jornada, Ben, especialista en endoscopía ginecológica, presentó tres casos clínicos correspondientes a diferentes tipos de endometriosis y abordajes terapéuticos, lo que dio lugar a un intercambio entre los especialistas y el público.

El encuentro se enmarca en el trabajo que Medicina Personalizada desarrolla desde la Clínica Mujer MP, un espacio que aborda íntegramente la salud femenina. Dentro de sus programas, próximamente se lanzará el centrado en endometriosis con un enfoque multidisciplinario.

Selección semanal
Bolsas

Cierra una corredora de bolsa; el negocio “no está rindiendo”

Por Redacción Búsqueda
Seguridad pública

Estados Unidos suma en Uruguay a un especialista en crimen organizado

Por Juan Francisco Pittaluga
Tecnología

El gobierno prevé nuevas fuentes de energía para los centros de datos y descarta por ahora la opción nuclear

Por Redacción Búsqueda
Financiamiento

Hay “continuos obstáculos” para el crédito formal a mipymes; BID Lab prevé préstamo a la ‘fintech’ Paigo

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Elena Roger.

Elena Roger: “Siento que mi espectáculo lleva a la gente a un acto casi meditativo”

Por Cecilia Presa
En la mitad de los lienzos Bush se autorretrató reviviendo momentos clave de aquellos días.

George W. Bush, de la política a la pintura: así son las obras que expone para recordar el 11-S

Por Redacción Galería
Cecilia Rodríguez Suárez, fundadora de Proyectario. 

La identidad no se estampa: el uso de los símbolos patrios en la moda

Por Martina Pérez Barriola
Caroline Clark, Sofía Dutra, Viviana Batalla, Lucía Perdomo y Milagros Herrera.

Una minoría que crece en la Expo Prado: cinco mujeres referentes y sus trayectorias en el agro uruguayo

Por María Inés Fiordelmondo Blaires