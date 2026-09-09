Encuentro médico de Medicina Personalizada puso el foco en el diagnóstico y tratamiento de la endometriosis

Médicos de distintas especialidades compartieron experiencias clínicas, casos de estudio y nuevas perspectivas sobre una enfermedad que también tiene un fuerte impacto social

Medicina Personalizada (MP) organizó el encuentro médico Endometriosis: Diagnóstico y Tratamiento Actual en la sala Tempus del World Trade Center, el jueves 3. Se trató de una instancia de actualización dirigida al personal de la salud en la que se profundizó en el diagnóstico, las distintas manifestaciones de la enfermedad y las alternativas de tratamiento.

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La actividad, moderada por el Prof. Agdo­. Dr. Sebastián Ben y coordinada por el Prof. Dr. Enrique Pons, contó con la disertación del Prof. Dr. Ignacio Miranda Mendoza, especialista en endometriosis y cirugía ginecológica laparoscópica en Chile.

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La endometriosis es una enfermedad crónica que actualmente no tiene cura, sin embargo, su impacto puede ser abordado de manera significativa. Según explicó el especialista, la detección precoz resulta fundamental para disminuir el riesgo de progresión y mejorar la calidad de vida de las pacientes.

Uno de los principales mensajes del encuentro fue la importancia de no normalizar el dolor menstrual. Si bien durante la menstruación es esperable sentir cierto malestar, el dolor intenso afecta la vida cotidiana de la mujer, lo que no debería considerarse normal. Es más, requiere una consulta médica para identificar su causa.

De la disertación se desprende que el abordaje debe adaptarse a cada mujer y puede incluir diferentes estrategias: tratamientos hormonales, intervenciones quirúrgicas y un acompañamiento tanto nutricional como psicológico. El doctor destacó la importancia de un manejo multidisciplinario que integre las áreas involucradas en el cuidado de la paciente.