Israel celebró sus 78 años de independencia con un mensaje de renovación

Sebastián Risso, de la Embajada de Portugal Rui Baceira y embajadora Maria da Conceição de Sousa Pilar y rector de la UCU Julio Fernández Techera.

En el Hyatt Centric Montevideo se llevó a cabo la conmemoración por el 78° aniversario de la independencia del Estado de Israel, en una tarde que reunió a autoridades políticas, diplomáticos y referentes de distintos ámbitos. Este año, la celebración estuvo atravesada por un lema especial: “Fuerzas de la renovación”, una frase que, según expresó la embajadora Michal Hershkovitz, “no es un eslogan casual, sino una declaración de identidad, la esencia misma de Israel”.

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A lo largo de su discurso, la embajadora hizo énfasis en la capacidad de reconstrucción y transformación que ha caracterizado al país desde su nacimiento. Recordó que, aunque el Estado de Israel celebra 78 años de independencia, el pueblo judío carga con miles de años de historia, memoria y permanencia. También destacó la dimensión geográfica del país con una comparación que despertó sonrisas entre los asistentes: Israel posee una superficie menor a la de departamentos uruguayos como Durazno o Tacuarembó. Sin embargo, señaló que detrás de ese territorio pequeño existe una historia inmensa, marcada por desafíos constantes, conflictos, resiliencia y construcción permanente.

La idea de la renovación atravesó toda la ceremonia como un símbolo de la identidad israelí. Un país que, pese a las dificultades y tensiones históricas, ha logrado no solo mantenerse firme, sino también desarrollar una notable capacidad de innovación, adaptación y crecimiento en distintos ámbitos.