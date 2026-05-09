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Desde Shakira hasta Daddy Yankee y un clásico de Van Halen: así sonará el Mundial 2026

Además de la canción principal, la FIFA prepara el resto de su banda sonora, que este año estará conformada por artistas de distintos países y géneros musicales

La cantante colombiana lleva 20 años asociada a los mundiales a través de su música.

La cantante colombiana lleva 20 años asociada a los mundiales a través de su música.

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AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Una vez más, la banda sonora del Mundial estará a cargo de Shakira. Así lo anunció la cantante colombiana este jueves, al publicar un adelanto de un minuto de Dai Dai, la nueva canción oficial que será presentada el 14 de mayo y que grabó con el músico nigeriano Burna Boy.

En el adelanto, la cantante aparece en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, rodeada de bailarines vestidos con camisetas de diferentes selecciones que participarán en la Copa del Mundo, como Argentina, Colombia y Alemania. “¡Estamos listos!”, escribió la colombiana poco más de un mes antes de comenzar el Mundial, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio y tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

El título de la canción significa “vamos” en italiano, mientras que el estribillo también juega con las expresiones “dale, allez, let’s go”, asociadas al entusiasmo futbolero en distintos idiomas.

Además de la canción principal, la FIFA prepara el resto de su banda sonora, que este año estará conformada por artistas de distintos países y géneros musicales. Entre los temas ya anunciados aparece Lighter, colaboración entre el estadounidense Jelly Roll y el mexicano Carín León. También se confirmó la participación de Los Ángeles Azules y Belinda, todos ellos mexicanos, mientras que Daddy Yankee grabó Echo con la jamaiquina Shenseea.

También es de esperar que suenen con fuerza las canciones presentadas de forma paralela por Coca-Cola.

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En este caso, la multinacional lanzó una nueva versión de Jump, de Van Halen, a cargo de J Balvin, Steve Vai, Travis Barker y Amber Mark, con un videoclip animado al estilo anime.

Una relación de larga data con la FIFA

Con este anuncio, la relación de Shakira con los mundiales y la FIFA pasa a cumplir dos décadas. En 2006, el éxito Hips Don’t Lie no solo fue número uno masivo a escala global, sino que se convirtió naturalmente en el himno no oficial de la Copa del Mundo Alemania 2006. El vínculo con el organismo rector del fútbol, no obstante, se inició formalmente ese año al haber sido convocada para interpretar la canción en la ceremonia de clausura.

La asociación con el torneo se consolidó en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando fue elegida para componer y producir la canción oficial —junto con el estadounidense John Hill—, lo que dio como resultado Waka Waka, una de las canciones mundialistas más exitosas hasta la fecha. Por si fuera poco, fue durante el rodaje de este clip que conoció a Gerard Piqué, exfutbolista e integrante de la selección española con quien mantuvo una relación de más de 10 años y tuvo a sus dos hijos, Milan y Sasha.

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En 2014, en Brasil, Shakira volvió a ser la cara y voz del Mundial con La la la, canción que cantó en la final del torneo en el Maracaná, lugar al que vuelve 12 años después para musicalizar la cuenta regresiva hacia un nuevo campeonato del mundo.

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