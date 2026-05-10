A días de Roland Garros, estrellas del tenis cuestionan el reparto económico de los Grand Slams

El tramo central de la temporada de Grand Slams vuelve a exponer una tensión de fondo en el tenis profesional. A pocas semanas de Roland Garros, las principales figuras del circuito —entre ellas Jannik Sinner, Aryna Sabalenka y Coco Gauff— volvieron a cuestionar el esquema de premios del torneo parisino y, más en general, la distribución económica del tenis de élite.

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El disparador fue el anuncio del aumento del prize money para la edición 2026, que alcanzará los 61,7 millones de euros, un incremento cercano al 10% respecto al año anterior. Sin embargo, el conflicto no pasa por el monto absoluto, sino por la proporción que reciben los jugadores en relación con los ingresos totales del torneo.

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Los principales tenistas del circuito expresaron su malestar en un comunicado conjunto, en el que señalaron una creciente brecha entre los ingresos que generan los Grand Slams y el porcentaje que vuelve a los jugadores.

Según los números que manejan, el prize money representa hoy menos del 15% de los ingresos totales del torneo, cuando en 2024 era cercano al 15,5%. El reclamo apunta a que, aunque el monto absoluto de los premios sube, representa una parte menor del total de ingresos.

“Nosotros ponemos el espectáculo. Sin nosotros no habría torneos ni entretenimiento; creo que merecemos que nos paguen mejor”, subrayó la número uno del ranking WTA, Aryna Sabalenka.

El reclamo de los jugadores apunta a elevar su participación hasta el 22%, un nivel más cercano al que existe en otros deportes de alto impacto económico.

Más allá del dinero

El conflicto también incorporó otros ejes que amplían el debate más allá del dinero. Entre ellos, las jugadoras han puesto sobre la mesa las condiciones vinculadas a la maternidad y la protección del ranking durante los períodos de embarazo o regreso al circuito.

En ese sentido, se reclama mayor uniformidad entre torneos y una protección más sólida para las jugadoras que deciden ser madres, un punto que ha ganado visibilidad en los últimos años con casos recientes en el circuito femenino. El pedido se integra a una discusión más amplia sobre bienestar y planificación de carrera en el tenis de élite.

Respuesta de los organizadores

En paralelo, los organizadores destacan que el certamen ha incrementado de forma sostenida la dotación económica en los últimos años, en línea con el crecimiento de sus ingresos comerciales y audiovisuales. Según datos oficiales, una porción relevante de esos recursos se destina a programas de desarrollo, mantenimiento de instalaciones y financiamiento del tenis formativo y amateur en Francia.

Desde la Federación Francesa de Tenis insisten en que el evento se gestiona bajo un modelo de reinversión, en el que el excedente operativo se canaliza hacia la expansión del deporte. En ese marco, subrayan que la política de premios contempla una distribución progresiva, con aumentos más marcados en las primeras rondas y en la fase clasificatoria, con el objetivo de mejorar las condiciones económicas de los jugadores con menor ranking, que son quienes dependen en mayor medida de estos ingresos para sostener su carrera.

Incertidumbre en la previa de Wimbledon

El conflicto llega en un momento sensible del calendario. Con la temporada de polvo de ladrillo en su tramo decisivo y la mirada puesta en Roland Garros, el clima de negociación abierto deja interrogantes de cara al corto plazo.

La situación también proyecta incertidumbre hacia Wimbledon, el siguiente Grand Slam, donde se espera que el debate por el reparto de ingresos y las condiciones del circuito vuelva a instalarse con fuerza.