Creció el negocio de gestores y asesores de inversión: su clientela y cuánto dinero manejan

Trabajando para ellos desde oficinas ubicadas sobre todo en el WTC de Buceo y en Zonamerica, canalizan inversiones de brasileños, argentinos y uruguayos

El complejo del WTC de Montevideo, en Buceo.

El negocio de los gestores de portafolio y los asesores de inversión en Uruguay creció el año pasado en comparación con 2024.

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Estos agentes —74 gestores y 102 asesores— trabajaron en 2025 para 88.298 clientes, un 22,5% más que el año anterior, principalmente residentes en Argentina (39.613), Uruguay (36.692) y Brasil (2.350). Tuvieron activos bajo manejo por US$ 47.290 millones (aumento interanual de 12,2%).

La inversión promedio por cliente fue de US$ 536.000, pero con diferencias significativas según su origen, analizó Búsqueda a partir de estadísticas informadas por el Banco Central (BCU). Así, los residentes brasileños canalizaron a través de estos agentes un promedio de casi US$ 800.000, frente a US$ 667.000 de los argentinos y US$ 140.000 de los uruguayos.

Para las residencias clasificadas como “otros”, el promedio fue de US$ 1,4 millones. El BCU aclara que estos montos bajo manejo corresponden en su mayor parte a fondos de inversión constituidos en el exterior, así como también a activos cuyos beneficiarios finales residen o tienen su centro de actividad en Chile, Estados Unidos, México, Colombia, Paraguay, Perú, entre otros.

Los gestores y los asesores no toman dinero. En 2025, el principal servicio brindado desde Uruguay por ellos fue de “canalización de órdenes” (US$ 26.571 millones), la “gestión discrecional” (US$ 13.548 millones), el “asesoramiento” (US$ 4.032 millones) y la “gestión de fondos de inversión” (US$ 3 millones).