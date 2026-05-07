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    Dirigente comunista visitó el portaaviones estadounidense USS Nimitz

    El prosecretario de la Intendencia de Canelones, Diego Núñez, estuvo en la embarcación norteamericana junto con Orsi

    Delegación uruguaya a bordo del portaaviones estadounidense USS Nimitz.

    Delegación uruguaya a bordo del portaaviones estadounidense USS Nimitz.

    FOTO

    Foto de la Marina estadounidense, de Jaron Wills.
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Además de Núñez, el sábado 2 Orsi visitó el barco con varios jerarcas del gobierno nacional, como el canciller Mario Lubetkin, los subsecretarios de Defensa e Interior, Joel Rodríguez y Gabriela Valverde, y comandantes de la Fuerza Aérea (Fernando Colina), del Ejército (Mario Stevenazzi) y del Estado Mayor de la Defensa (Rodolfo Pereyra), entre otras autoridades.

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    Núñez fue edil, miembro de la departamental del Partido Comunista en Canelones y delegado por el Espacio 1001 a la Mesa Política departamental.

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