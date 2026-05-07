Dirigente comunista visitó el portaaviones estadounidense USS Nimitz

Pese a que el Partido Comunista fue uno de los sectores más críticos
con la visita del presidente Yamandú Orsi al portaaviones de la Marina estadounidense USS Nimitz, uno de sus principales dirigentes en Canelones, el prosecretario de la intendencia de ese departamento, Diego Núñez, integró la delegación que viajó hasta la embarcación.
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Además de Núñez, el sábado 2 Orsi visitó el barco con varios jerarcas del gobierno nacional, como el canciller Mario Lubetkin, los subsecretarios de Defensa e Interior, Joel Rodríguez y Gabriela Valverde, y comandantes de la Fuerza Aérea (Fernando Colina), del Ejército (Mario Stevenazzi) y del Estado Mayor de la Defensa (Rodolfo Pereyra), entre otras autoridades.
El senador y secretario general colorado, Andrés Ojeda, hizo ese recorrido el domingo 3.
Núñez fue edil, miembro de la departamental del Partido Comunista en Canelones y delegado por el Espacio 1001 a la Mesa Política departamental.