Desde París, Beatriz Argimón coordina reunión de la OCDE en Uruguay

Desde su nuevo puesto como embajadora de Uruguay ante la Unesco (la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), la exvicepresidenta de la República Beatriz Argimón está coordinando junto con representantes de la Cancillería y del Ministerio de Economía una “reunión de alto nivel” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Uruguay.
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La exvicepresidenta señaló que si bien Uruguay no ha solicitado formalmente el ingreso a la OCDE, tiene una “activa participación” en distintas instancias y además copreside con Costa Rica la Comisión de América Latina y el Caribe. En esa reunión de setiembre se espera la presencia de “las más altas autoridades de OCDE y de los ministros de Economía de la región”, dijo Argimón. Agregó que se está trabajando en la agenda temática y se esperan instancias abiertas con participación de la academia y de la sociedad civil.
Uno de los paneles propuestos es el fortalecimiento de los sistemas de innovación para impulsar la productividad, incluyendo dinamismo empresarial e inteligencia artificial.
En los últimos años, con distintos gobiernos, Uruguay dio pasos de aproximación a la OCDE.
Oddone en París
En una reciente entrevista con Búsqueda, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, destacó su última visita a la OCDE en París, en diciembre de 2025. “La OCDE lo que nos dijo fueron dos cosas. El primer mensaje fue que, en este momento, hay dos países en el mundo que tienen condiciones serias para ser aspirantes a la OCDE, ellos son Singapur y Uruguay. Esto, dicho por las autoridades (del organismo) sin ningún estudio”.
Aclaró que “hay un procedimiento formal para ingresar a la OCDE; primero, que el país solicite la adhesión, y segundo, que ellos adecúen la ventana de ingreso”. Y subrayó que Uruguay no solicitó la adhesión porque aún “no hay una definición al respecto”.