Desde París, Beatriz Argimón coordina reunión de la OCDE en Uruguay

El encuentro está previsto para setiembre con la participación de ministros de Economía de la región

Desde su nuevo puesto como embajadora de Uruguay ante la Unesco (la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), la exvicepresidenta de la República Beatriz Argimón está coordinando junto con representantes de la Cancillería y del Ministerio de Economía una “reunión de alto nivel” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Uruguay.

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Argimón dijo a Búsqueda que el encuentro está previsto para fines de setiembre próximo con motivo de los 10 años de la Comisión de América Latina y el Caribe.

Aproximación a la OCDE La exvicepresidenta señaló que si bien Uruguay no ha solicitado formalmente el ingreso a la OCDE, tiene una “activa participación” en distintas instancias y además copreside con Costa Rica la Comisión de América Latina y el Caribe. En esa reunión de setiembre se espera la presencia de “las más altas autoridades de OCDE y de los ministros de Economía de la región”, dijo Argimón. Agregó que se está trabajando en la agenda temática y se esperan instancias abiertas con participación de la academia y de la sociedad civil.

Uno de los paneles propuestos es el fortalecimiento de los sistemas de innovación para impulsar la productividad, incluyendo dinamismo empresarial e inteligencia artificial.

En los últimos años, con distintos gobiernos, Uruguay dio pasos de aproximación a la OCDE.