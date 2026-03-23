La Mujer y el Fútbol puso en foco historias, gestión y desafíos de la disciplina

En Magnolio Sala, la Fundación Celeste reunió a referentes nacionales e internacionales para presentar el libro Me llamo Alfonsina, soy futbolista

Jefe de comunicación del Ajax Daan Germans, doctora en Psicología de la Salud y el Deporte Verónica Tutte, Graciela Rebollo, de ONFI, Carolina Anastasiadis y Ana Ortiz, líder del programa Gol de la Secretaría Nacional del Deporte.

Abogada de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales Florencia Chírico, directora del Departamento Jurídico de Fifpro Alexandra Gómez, gerente de la Fundación Celeste Daniel Baldi y arquitecta de Montevideo City Torque y Asociación Uruguaya de Fútbol Muma Sebasti.

Magnolio Sala fue escenario de La Mujer y el Fútbol, una jornada impulsada por la Fundación Celeste que reunió distintas miradas sobre el presente del fútbol femenino. El encuentro tuvo como uno de sus momentos centrales la presentación del libro Me llamo Alfonsina, soy futbolista, del escritor y gerente de la Fundación Celeste, Daniel Baldi.

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La propuesta convocó a referentes vinculadas al desarrollo, la gestión y la práctica del deporte en un formato de intercambio cercano. A lo largo de la jornada se compartieron experiencias, recorridos profesionales y reflexiones sobre los avances y los desafíos que atraviesa el fútbol femenino.

Entre los invitados internacionales estuvo el jefe de comunicación del club Ajax de Ámsterdam, Daan Germans, quien presentó su experiencia dentro de uno de los equipos más reconocidos de Europa. Su exposición puso el foco en el crecimiento del fútbol femenino, el lugar de la comunicación y la construcción de identidad en un contexto cada vez más profesionalizado.

También participaron la docente de la Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI) Graciela Rebollo, la arquitecta Muma Sebasti —vinculada a proyectos de infraestructura deportiva— y la abogada Alexandra Gómez, directora del departamento jurídico de la Fifpro (Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales) y jueza de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA. Desde distintos enfoques, las exposiciones fueron armando un panorama que combinó formación, gestión y experiencia en cancha.

La moderación estuvo a cargo de la periodista y escritora Carolina Anastasiadis, quien acompañó el intercambio entre las expositoras y el público. En ese marco, la presentación del libro de Baldi sumó una dimensión narrativa.