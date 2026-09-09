La primera edición de la Feria del Mate se realizó en Plaza Trouville

En la plaza Trouville se desarrolló la primera edición de la Feria del Mate, el domingo 6 de setiembre. El encuentro contó con la participación de diversos emprendimientos de productos relacionados con la cultura del mate. Entre ellos, se presentó un perfume de mate, elaborado a base de mate y cedrón, con beneficios regenerativos y calmantes.
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Además, se realizó por primera vez el concurso para elegir a la reina y embajadora del mate. Las concursantes desfilaron por la corona y cinco de ellas pasaron a la ronda final. Las elegidas debieron justificar las razones por las que debían ser elegidas para representar al símbolo nacional en Uruguay y el exterior. Entre las razones, se resaltó difundir la cultura y las tradiciones uruguayas, promocionarlo como símbolo de identidad del país, destacar su rol en el encuentro y en el compartir, así como acercar la tradición a las nuevas generaciones y a otros países.
Delfina López ganó el certamen, mientras que Emilia Tort se quedó con el título de vicerreina. Por su parte, Ivana Radakovich fue premiada por tener el “Mejor look criollo”. Las tres ganadoras estarán presentes en la Expo Prado de este año, que se desarrollará entre el viernes 11 y el domingo 20 de setiembre.