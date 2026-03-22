Pensar el paso del tiempo: Alcance abrió su ciclo de charlas con foco en la longevidad

La especialista Silvina Tocchetti propuso una mirada actual sobre cómo vivir más y mejor

Gerenta general de Alcance María Inés García, gerenta de Experiencia de Servicios de Alcance Alejandra García, especialista en longevidad Silvina Tocchetti y director de Alcance Gabriel García.

Con una invitación a detenerse y repensar el paso del tiempo, Alcance Servicio de Compañía abrió una nueva edición de su ciclo Charlas con Impacto, Charlas con Alcance. La propuesta, enmarcada en el Mes de la Mujer, tuvo como eje la disertación “Longevidad inteligente”, a cargo de la especialista Silvina Tocchetti, en el jardín de Alcance.

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La instancia, dirigida a socios, combinó información con reflexión. Más que una exposición tradicional, la charla planteó una forma distinta de mirar el envejecimiento. “La longevidad ya no es sumar años” fue una de las ideas que atravesó el encuentro, entendida como la posibilidad de sostener la autonomía física y cognitiva a lo largo del tiempo.

Tocchetti abordó la diferencia entre edad cronológica y biológica, y la importancia de construir hábitos que impacten en la calidad de vida. También se detuvo en un punto cada vez más presente: el exceso de información sobre salud y la necesidad de desarrollar criterio propio al momento de tomar decisiones.

El enfoque fue claro: pasar de un modelo más pasivo a uno activo, en el que cada persona asume un rol en el cuidado de su bienestar. En ese sentido, la longevidad inteligente se presentó no como una tendencia, sino como un cambio de perspectiva.

“Para nosotros, generar estos espacios es una forma de acercar información que aporte a una mejor calidad de vida”, señaló la responsable de RSE de Alcance, Jackeline Buceta.