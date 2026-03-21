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‘Proyecto fin del mundo’ tuvo su ‘avant-première’ en Movie de Montevideo Shopping

La película es protagonizada por Ryan Gosling

Agostina Roqueta y Ámbar López.&nbsp;

Agostina Roqueta y Ámbar López. 

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Mauricio Rodríguez
De Movie: asesor Mathías Marchand y Julieta Tejera, del equipo de Distribución.&nbsp;

De Movie: asesor Mathías Marchand y Julieta Tejera, del equipo de Distribución. 

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Loli Álvarez y Lupe Serrano.

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Carmela Gutiérrez y Víctor Ángel.

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Nicolás Medina y Juan Manuel Fábregas.

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Simone Obregón y Abril Poy.

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Alejandra Labraga y Dahiana Brignarello.

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Carlos Gallo y Fernanda Silveira.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

La literatura y el cine han explorado en varias oportunidades el drama que significaría la inminente llegada del fin del mundo. En la mayoría de las producciones, la amenaza suele venir del espacio. Proyecto fin del mundo no escapa a esa premisa, pero los directores Phil Lord y Christopher Miller le imprimen un sello propio, al incorporar varios momentos de comedia que potencian a un Ryan Gosling versátil y en pleno despliegue de su rango actoral.

Conviene recordar sus dotes como bailarín y cantante en La La Land, dirigida por Damien Chazelle; su faceta dramática en Drive, de Nicolas Winding Refn; y, más recientemente, su costado más lúdico como Ken en Barbie, bajo la dirección de Greta Gerwig.

En esta ocasión, Gosling interpreta a Ryland Grace, un maestro de Ciencias que es convocado por el gobierno de Estados Unidos para tratar de frenar “la muerte del sol”. Al principio, se lo ve despertar en medio de la nada estelar, sin recordar cómo llegó allí, solo con la certeza de que sus compañeros de misión murieron durante el viaje. Ese personaje, que no tiene un ápice de fe en sí mismo, se enfrenta a una experiencia transformadora.

Sorprende el dinamismo de una producción que, a pesar de sus 2 horas y 36 minutos, no aburre. Hay que tener en cuenta que Gosling está frente a cámara la mayor parte de la película sin que canse.

Por otro lado, los cinéfilos latinoamericanos se sorprenderán con la inclusión en la banda sonora de dos clásicos de estas latitudes. Queda en los espectadores identificar tanto las escenas como las canciones elegidas por el compositor Daniel Pemberton, quien ya había trabajado con Lord y Miller en Spider-Man: Into the Spider-Verse.

La avant-première fue el martes 17 en Movie de Montevideo Shopping, mientras que su estreno oficial fue el jueves 19.

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