¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Un libro recopila el diseño y la confección de joyas en Uruguay durante los siglos XIX y XX

Se trata de una aproximación a los inicios de la orfebrería de alhajas en Uruguay

Director de CPCN Marcel Suárez y la autora Concepción Virgili Belda.

Director de CPCN Marcel Suárez y la autora Concepción Virgili Belda.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Del Ministerio de Cultura: ministro José Carlos Mahía y director general de Secretaría del Carlos Varela.

Del Ministerio de Cultura: ministro José Carlos Mahía y director general de Secretaría del Carlos Varela.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Sofía Leoni y Viviana Scarpitta.

Sofía Leoni y Viviana Scarpitta.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Cristina Yanes e Ivón Cabrera.

Cristina Yanes e Ivón Cabrera.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Guillermo Montaño y Mario Menyou.

Guillermo Montaño y Mario Menyou.

FOTO

Mauricio Rodríguez
María Casella y Rubens Fernández.

María Casella y Rubens Fernández.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Alejandro Giménez, Verónica Salvatierra y Ángel Ayestarán.

Alejandro Giménez, Verónica Salvatierra y Ángel Ayestarán.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

La Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación (CPCN) presentó el libro Arte en piedra y metal, una recopilación de lo que fue el diseño y la confección de joyas en Uruguay durante los siglos XIX y XX. La cita fue el jueves 18 en el Salón Perifoneo del Auditorio Adela Reta del SODRE.

La confección de alhajas es un campo casi desconocido y poco sabemos de los primeros maestros orfebres. También ignoramos sus espacios de formación, el instrumental técnico y los métodos de trabajo. Esta publicación busca dar luz a algunas de esas incertidumbres.

El actual director de CPCN, Marcel Suárez, aseguró a Galería que el proyecto inició en el período anterior, dirigido por William Rey. Suárez, junto a Concepción Virgili Belda, fueron los encargados de la investigación que empezó en 2021 y finalizó en 2024. Sobre la confección de alhajas dijo que se trataba de piezas tanto para mujeres como para hombres. Para los varones, se creaban, por ejemplo, alfileres o sujeta corbatas, mangos de bastones y gemelos.

“Los primeros emprendimientos fueron de joyeros europeos, a mediados del siglo XIX, italianos y españoles en su mayoría. Después aparecen algunos diseñadores uruguayos como Santiago Cozzolino y Raul Rama, pero deben haber más. Eran verdaderos escultores en miniaturas”, explicó Suárez.

Al ser obras que no quedan en los museos hay que buscar en anticuarios o consultar a coleccionistas. A pesar de que estos artistas participaron de exposiciones, es difícil rastrear sus obras porque son objetos que quedaban como herencia familiar. De muchas joyas se perdió el rastro y algunas fueron desmontadas para hacer objetos nuevos y más modernos.

Suárez dijo que esperan publicar un segundo tomo que comience en 1945, momento en el que algunos de los discípulos de Joaquín Torres García experimentaron con la orfebrería. Más adelante en el tiempo fue un modo de resistencia cultural ante la dictadura militar (1973-1985), momento en el que se destacó Ruben Zina Fernández. El director de CPCN comentó que pretenden incorporar también la creación del curso de joyería de la UTU.

Como anécdota relató que piezas de Cozzolino, que trabajó también en Buenos Aires, llegaron a manos del escritor Orson Welles, la bailarina Joséphine Baker y hasta Carlos Gardel y sus músicos. “Cuando era Cardenal, Pío XII, visitó Argentina y le obsequiaron una cruz pectoral”, relató. Hay documentación que asegura que la poetiza Juana de Ibarbourou, al ser nombrada “Juana de América” recibió en la ceremonia un anillo diseñado por Cozzolino.

Selección semanal
Salud Pública

Ministra de Salud dijo en el Senado que no hubo “ningún apartamiento de las normas” en rebaja a sanción a anestesista

Por Leonel García
Salud Pública

La oposición le “retiró la confianza” a Lustemberg tras nueva comparecencia de la ministra al Senado

Por Leonel García
Derroteros

¿Un error de diseño?

Por Guillermo Draper
Monedas

Críticas del sistema financiero y político a campaña de desdolarización de depósitos

Por Ismael Grau

TE PUEDE INTERESAR

Los domingos.
Video

Escuchar un llamado, aunque sea contra el mundo

Por Patricia Mántaras de la Orden
La corporación Apple Corps, fundada por la banda en 1968, ha anunciado que el Día Mundial de los Beatles se celebrará oficialmente a partir de ahora cada 25 de junio.
Video

El día de Paul, John, George y Ringo

Por Redacción Galería
Muchas personas dedicadas a rubros creativos suelen asociar las caminatas y los paseos a momentos de gran inspiración.

Día Mundial del Paseo: por qué salir a caminar lento y sin apuro mejora la salud física y mental

Por Redacción Galería
El jugador de la selección uruguaya de fútbol Maximiliano Araújo luce la camiseta celeste en la cancha, durante el Mundial 2026. 

La camiseta de Uruguay es la más linda del Mundial 2026, según el Washington Post

Por Redacción Galería