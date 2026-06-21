Un libro recopila el diseño y la confección de joyas en Uruguay durante los siglos XIX y XX

La Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación (CPCN) presentó el libro Arte en piedra y metal, una recopilación de lo que fue el diseño y la confección de joyas en Uruguay durante los siglos XIX y XX. La cita fue el jueves 18 en el Salón Perifoneo del Auditorio Adela Reta del SODRE.
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La confección de alhajas es un campo casi desconocido y poco sabemos de los primeros maestros orfebres. También ignoramos sus espacios de formación, el instrumental técnico y los métodos de trabajo. Esta publicación busca dar luz a algunas de esas incertidumbres.
El actual director de CPCN, Marcel Suárez, aseguró a Galería que el proyecto inició en el período anterior, dirigido por William Rey. Suárez, junto a Concepción Virgili Belda, fueron los encargados de la investigación que empezó en 2021 y finalizó en 2024. Sobre la confección de alhajas dijo que se trataba de piezas tanto para mujeres como para hombres. Para los varones, se creaban, por ejemplo, alfileres o sujeta corbatas, mangos de bastones y gemelos.
“Los primeros emprendimientos fueron de joyeros europeos, a mediados del siglo XIX, italianos y españoles en su mayoría. Después aparecen algunos diseñadores uruguayos como Santiago Cozzolino y Raul Rama, pero deben haber más. Eran verdaderos escultores en miniaturas”, explicó Suárez.
Al ser obras que no quedan en los museos hay que buscar en anticuarios o consultar a coleccionistas. A pesar de que estos artistas participaron de exposiciones, es difícil rastrear sus obras porque son objetos que quedaban como herencia familiar. De muchas joyas se perdió el rastro y algunas fueron desmontadas para hacer objetos nuevos y más modernos.
Suárez dijo que esperan publicar un segundo tomo que comience en 1945, momento en el que algunos de los discípulos de Joaquín Torres García experimentaron con la orfebrería. Más adelante en el tiempo fue un modo de resistencia cultural ante la dictadura militar (1973-1985), momento en el que se destacó Ruben Zina Fernández. El director de CPCN comentó que pretenden incorporar también la creación del curso de joyería de la UTU.
Como anécdota relató que piezas de Cozzolino, que trabajó también en Buenos Aires, llegaron a manos del escritor Orson Welles, la bailarina Joséphine Baker y hasta Carlos Gardel y sus músicos. “Cuando era Cardenal, Pío XII, visitó Argentina y le obsequiaron una cruz pectoral”, relató. Hay documentación que asegura que la poetiza Juana de Ibarbourou, al ser nombrada “Juana de América” recibió en la ceremonia un anillo diseñado por Cozzolino.