Un libro recopila el diseño y la confección de joyas en Uruguay durante los siglos XIX y XX

Se trata de una aproximación a los inicios de la orfebrería de alhajas en Uruguay

La Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación (CPCN) presentó el libro Arte en piedra y metal, una recopilación de lo que fue el diseño y la confección de joyas en Uruguay durante los siglos XIX y XX. La cita fue el jueves 18 en el Salón Perifoneo del Auditorio Adela Reta del SODRE.

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La confección de alhajas es un campo casi desconocido y poco sabemos de los primeros maestros orfebres. También ignoramos sus espacios de formación, el instrumental técnico y los métodos de trabajo. Esta publicación busca dar luz a algunas de esas incertidumbres.

El actual director de CPCN, Marcel Suárez, aseguró a Galería que el proyecto inició en el período anterior, dirigido por William Rey. Suárez, junto a Concepción Virgili Belda, fueron los encargados de la investigación que empezó en 2021 y finalizó en 2024. Sobre la confección de alhajas dijo que se trataba de piezas tanto para mujeres como para hombres. Para los varones, se creaban, por ejemplo, alfileres o sujeta corbatas, mangos de bastones y gemelos.

“Los primeros emprendimientos fueron de joyeros europeos, a mediados del siglo XIX, italianos y españoles en su mayoría. Después aparecen algunos diseñadores uruguayos como Santiago Cozzolino y Raul Rama, pero deben haber más. Eran verdaderos escultores en miniaturas”, explicó Suárez.

Al ser obras que no quedan en los museos hay que buscar en anticuarios o consultar a coleccionistas. A pesar de que estos artistas participaron de exposiciones, es difícil rastrear sus obras porque son objetos que quedaban como herencia familiar. De muchas joyas se perdió el rastro y algunas fueron desmontadas para hacer objetos nuevos y más modernos.