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Uruguay celebró su identidad cultural en Cannes

En el bar Petit Majestic, representantes del José Ignacio International Film Festival organizaron una noche especial de Uruguay

El bar Petit Majestic en Cannes.

El bar Petit Majestic en Cannes.

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Robbie Ryan y Fer Gómez.

Robbie Ryan y Fer Gómez.

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Mariana Rubio Pittaluga, Andrea Pittaluga y Fiona&nbsp;Pittaluga.

Mariana Rubio Pittaluga, Andrea Pittaluga y Fiona Pittaluga.

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Santiago Franco y Felipe Yaryura.

Santiago Franco y Felipe Yaryura.

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Gisella Previtali y John Pfeffer.

Gisella Previtali y John Pfeffer.

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Por cuarto año consecutivo, José Ignacio­ International Film Festival (JIIFF) viajó al Festival de Cannes, uno de los acontecimientos más importantes de la cinematografía internacional.

Sobre el barco Alhambra, apostado frente al Palacio de Festivales y Congresos de Cannes, representantes del JIIFF organizaron distintas actividades para dar a conocer la identidad cultural de Uruguay y fomentar el desarrollo de la industria nacional.

Durante una semana, la embarcación reunió a actores, directores y productores. Esta serie de encuentros permitieron intercambiar proyectos y oportunidades para la coproducción internacional a través de la presencia de representantes institucionales y productores de España, Alemania, Reino Unido, Bélgica, México, Brasil y Colombia, entre otros. Además, se fortaleció la alianza con Locarno Pro, lo que dio lugar a una segunda edición de U30 Latam, un programa dirigido a profesionales del cine menores de 30 años, organizado en Uruguay.

En esta edición, además, se realizó una noche especial de Uruguay en Cannes en el icónico bar de Costa Azul el Petit Majestic, en la intersección de Tony Allard y Victor Cousin.

Con vinilos de Fer Gómez del bar Ferona, de La Juanita, y las clásicas empanadas del Parador La Huella, la comunidad cinematográfica internacional colmó las calles de esa tradicional esquina que, por una noche, vibró con la cultura uruguaya.

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