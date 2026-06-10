‘Anastasia’, el musical que brilla en la Broadway sudamericana

Que Buenos Aires es una capital del espectáculo y de la cultura no es novedad. Durante los años en que el cambio estaba muy favorable para los uruguayos, las compras fueron una razón de peso para ir por unos días a la urbe porteña. En los últimos años, desde que el actual gobierno modificó radicalmente las variables de la economía, la cultura y el entretenimiento volvieron a ser la razón fundamental para visitar la gran ciudad. El tango, los museos, la gastronomía y, por supuesto, el teatro. “Buenos Aires te espera con la luz encendida”, decía un viejo eslogan publicitario de los años 80 que sigue más vigente que nunca. En esta temporada la empresa Buquebus propone un paquete (ver recuadro) que incluye pasaje, estadía y acceso con descuento a una obra de teatro en cartel en el gran circuito de la avenida Corrientes. Se trata del musical Anastasia, producción estrenada a principios de mayo en el Teatro Astros. La obra está protagonizada por Minerva Casero, talentosa actriz, hija de Alfredo Casero, y debutante en musicales.

Anastasia: el musical es una producción adquirida bajo licencia a las compañías estadounidenses Concord Theatricals, Twentieth Century Fox, Motion Pictures y Buena Vista Theatrical, con libreto de Terrence McNally y con música original de Stephen Flaherty, basada en la obra teatral de Marcelle Maurette. Cuenta la historia de una joven integrante de la disnastía rusa Romanov que, ante el advenimiento de la Revolución de 1917, debe escapar de San Petersburgo, donde hasta entonces vivía como integrante de la corte derrocada por los bolcheviques. En su huida a París se enfrenta a un militar llamado Gleb (Agustín Iannone) que la persigue para capturarla y vive un romance con un joven llamado Dimitri (Iñaki Aldao). En su aventura cuenta con un aliado, Vlad, interpretado por el uruguayo Fernando Pichu Straneo, un actor que, si bien debuta aquí en el teatro musical, vuelca en su actuación décadas de experiencia acumulada en el carnaval montevideano, auténtica y popularísima síntesis local del género musical. Completan el reparto las actrices argentinas Andrea Mango, Carolina Mainero y Sofía Alemán, quien compone a Anastasia en su infancia.

Anastasia está en cartel en el Teatro Astral, uno de las tantas salas monumentales alineadas en la avenida Corrientes a lo largo de unas 20 cuadras al sur y al norte de la 9 de Julio. Un conjunto patrimonial que confiere a Buenos Aires ser un epicentro escénico a gran escala, y a Corrientes el merecidísimo apodo de la Broadway latinoamericana. Pocas ciudades en el mundo cuentan con ese patrimonio teatral que se multiplica a lo largo de cuadras y cuadras, con una sala mayor que la otra, y a cuál más impactante. Desde el Gran Rex, ese monstruo de 3.300 butacas, hasta los teatros Ópera, Metropolitan, Lola Membrives, Broadway, Astros, Apolo, Maipo, Presidente Alvear, Tabaris, Premier y Paseo la Plaza, además de ese gran complejo de teatro público que es el San Martín. Y, por supuesto, a pocas cuadras están el majestuoso Teatro Colón y el histórico Cervantes, bastión del teatro de arte argentino.

Con unas 270 salas, Buenos Aires es una de las ciudades con mayor cantidad de teatros del mundo, solo detrás de Nueva York (más de 400), Pekín (unas 350), San Pablo (unas 300) y Madrid (unas 280) y por encima de Londres y Chicago, que con unas 250 salas son otras de las grandes capitales mundiales del escenario. En Buenos Aires hay más salas que en París, Berlín, Tokio, Ciudad de México y Los Ángeles.

Uno de los detalles más demostrativos y significativos de la importancia que la industria del espectáculo tiene en la capital argentina es la acumulación de placas insertadas en las aceras de Corrientes, dedicadas a las salas allí enclavadas y también a las estrellas del espectáculo, a “los famosos”, como ellos definen a actores y actrices de teatro, cine y televisión, cantantes, bailarines, humoristas, presentadores, vedettes, coreógrafos e incluso productores, rol que también en Argentina tiene sus celebridades.

Este firmamento urbano transitable está compuesto por infinidad de astros fallecidos y con vida, estampados en las veredas. Desde China Zorrilla, Mirtha Legrand y Moria Casán hasta Antonio Gasalla, Enrique Pinti y Adrián Suar. La lista acumula cientos de nombres. Dos de ellos incluso tienen monumento: Alberto Olmedo y Javier Portales, sentados en el icónico sillón de Álvarez y Borges, todo hecho en bronce, con un sitio en el medio para que el peatón se tome una foto entre los dos recordados personajes del sketch del programa de televisión No toca botón. Solo el paseo teatral de Corrientes ya es, de por sí, un buen plan, una buena previa antes de entrar a ver la obra elegida.

Anastasia es una producción de gran porte, entre las mayores que están en cartel en este momento. Según contó a Galería Marcelo Rosa, director de la obra, la puesta en escena involucra el trabajo de 144 personas. El elenco se compone de 17 intérpretes, y una docena de músicos integran la orquesta sinfónica en vivo. El resto —más de 100 personas— desempeñan tareas técnicas, de diseño, utilería, vestuario, escenografía, iluminación y las tres pantallas led que ocupan unos 50 metros cuadrados.

14 VLAD Y LILY Mel Ercoli

Para dimensionar el tamaño de la producción, a lo largo de las dos horas y media de espectáculo hay unos 150 cambios de vestuario, se usan 50 pelucas hechas a mano, 44 pares de zapatos, 15 pares de botas de cuero hechas a medida. El vestuario fue todo confeccionado por sastres del Teatro Colón y el Teatro Argentino de La Plata (las dos principales arenas líricas de Argentina). En los vestidos que Casero usa al final se usaron 850 cristales Swarovski, que le otorgan un brillo muy intenso.

La versión original de Anastasia, estrenada en Broadway, está basada en la película de Disney de 1997. Según contó a Galería luego de la función Raúl Algán, productor general de la obra, la versión argentina es la autorizada por una licencia internacional. La puesta en escena es muy similar a las de Broadway, Madrid, México, Japón, Brasil y Australia, y cuenta con una adaptación local del texto a cargo del director. Los cambios son mínimos; uno de ellos fue pasar el texto del español neutro de la traducción oficial al voceo rioplatense. “Algunos chistes fueron adaptados al código humorístico argentino, pero eso ya está previsto, ya que el guion sugiere que los chistes sean adaptados al lugar donde se representa la obra. Y después aparece la impronta de los actores, que imprimen su singularidad a la interpretación. Pichu es el que más podría llevarlo a su terreno, pero igual es muy respetuoso y se mueve dentro del universo de la obra”, dijo Rosa.

02 MINERVA CASERO es ANYA_ANASTASIA Ph Mel Ercoli Mel Ercoli

Si bien el tono predominante es ideal para adolescentes, el espectáculo funciona para todas las edades. “La obra está pensada para un público adulto pero, como la película animada está muy presente en el imaginario y la música tiene un componente transgeneracional, esto hace que finalmente el espectáculo sea un family show, es decir, para toda la familia. Es ideal para adolescentes, pero en Broadway también funciona muy bien en el público de más de 60 años que gusta mucho de las historias vinculadas a las monarquías y con una dimensión histórica, el público que ve The Crown y Bridgerton”, explicó el director.

La obra se aleja del componente político ideológico que presupone la Revolución rusa, que dio origen a la Unión Soviética y a más de 70 años de gobierno en régimen socialista de partido único (Partido Comunista). “Es un desafío evitar la polémica. La obra intenta alejarse de lo ideológico y centrarse más en la aventura de la protagonista y en la historia de amor. La justificación de la producción original es que la historia es narrada siempre a través de la mirada de ella; no habla de los zares que estaban antes ni de la Revolución bolchevique de 1917, sino que habla de ‘su familia’ y ‘los que estaban en contra de su familia’”.

03 INAKI ALDAO es DIMITRI Ph Mel Ercoli Mel Ercoli

El 6 de diciembre de 2025 la producción argentina de Anastasia hizo una presentación oficial del estreno en el propio Teatro Astral y reveló los integrantes del elenco, con la platea llena de fans. El evento se llamó Una vez en diciembre, y la elección del mes tuvo que ver con que los sucesos de la obra tienen lugar en el mes de diciembre, en el marco del invierno ruso, con la omnipresencia de la nieve. “Se llenó el teatro de nenas muy chicas que venían vestidas de princesas. Fue algo espectacular”, contó el productor. “Ese día también participó la escritora Diana Arias, autora de un libro llamado Amores imperiales. Allí contamos que hace poco tiempo se develó mediante estudios antropológicos y genéticos, con pruebas de ADN, que el cuerpo de la princesa Anastasia real estaba enterrado en una fosa común hallada en San Petersburgo, donde fueron depositados los restos de numerosos miembros de la familia Romanov. Por lo tanto, esta historia de Anastasia es pura ficción, y de hecho se nutre de episodios como las impostoras que hubo en esos tiempos, que dijeron falsamente ser Anastasia. Hoy sabemos que es un cuento de fantasía”.

La coreografía y el canto son elementos centrales en Anastasia. Los 17 intérpretes bailan y cantan en vivo. No hay pistas grabadas, un recurso que suele ser frecuente en este género y en este título. “Esta es la única versión de todas las que están en cartel en el mundo en la que todos hacen todo. Todos bailan, todos cantan, todos juegan en toda la cancha”, dice el productor. “Con Minerva trabajamos mucho en su técnica vocal y su trabajo fue increíble, teniendo en cuenta que tiene solo 27 años y este es su primer musical. Es Rocky Balboa (por el triunfo en el debut del legendario personaje cinematográfico)”, agrega el director.

08 ANASTASIA ESCENA - Ph Mel ercoli @notyourshow Mel Ercoli

El caso del uruguayo Fernando Pichu Straneo es curioso. El experiente actor y humorista de 58 años debuta en esta obra en el género —y también en el circuito de la avenida Corrientes—, pero tiene un enorme bagaje en televisión (fue integrante del elenco de Marcelo Tinelli en su show televisivo) y también en el carnaval uruguayo, en el que salió durante muchos años en la categoría parodistas. De hecho, el próximo año volverá al ruedo carnavalero en Momosapiens. “El carnaval uruguayo es una gran escuela del musical y Pichu demuestra aquí tener un enorme oficio. Él está muy feliz de pisar las tablas de Corrientes por primera vez, pero está claro que tiene mucha tabla, mucho escenario”.

Charly García por Elena Roger y la nueva de Mauricio Kartun

Entre las múltiples opciones que ofrece hoy la cartelera porteña, Galería asistió a dos espectáculos altamente recomendables, ambos producidos por el Complejo Teatral de Buenos Aires, institución dependiente del gobierno de la ciudad, que gestiona varios de los principales teatros públicos de la ciudad.

Baco polaco Baco polaco, de Mauricio Kartun, en Teatro el Plata. Difusión Complejo Teatral de Buenos Aires

El Teatro San Martín, enorme edificio con varias salas dedicadas al teatro, la danza y diversas artes escénicas, situado en Corrientes y Paraná, tiene en cartel el musical Invasiones I: no bombardeen Buenos Aires, una sorprendente ópera rock escrita, dirigida y protagonizada por Elena Roger. Con su nombre inspirado en esa canción del disco Piano bar, el musical, de ambientación colonial, narra la epopeya de las invasiones inglesas en Buenos Aires a través de las canciones de Charly García. Este inesperado tour de force resulta un enorme hallazgo de la talentosa coreógrafa, bailarina, actriz y cantante argentina, que actuó en varias ocasiones en Montevideo. El episodio histórico de inicios del siglo XIX, que en simultáneo involucró a Montevideo, es narrado por un elenco de una veintena de intérpretes que cantan, actúan y bailan al son del inmenso repertorio de Charly, que abarca sus etapas en Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán y su obra solista, con foco en su brillante sucesión de discos de los años 80. Una banda de media docena de músicos, dirigida por el guitarrista Javier López del Carril, interpreta en vivo la banda sonora de este espectáculo formidable, avasallante y altamente disfrutable, tanto para seguidores de García como para quienes no son tan conocedores de su obra.

Invasiones Invasiones, de Elena Roger, en el Teatro San Martín. Difusión Complejo Teatral de Buenos Aires

Lejos de Corrientes, en el Teatro El Plata, una sala de cine situada en el barrio Mataderos que estaba abandonada y fue restaurada y convertida en teatro, Mauricio Kartun estrenó a comienzos de este año su nueva obra, llamada Baco polaco. Kartun es uno de los grandes artistas que representan el mejor teatro de arte argentino, de referencia en todo el mundo escénico de habla hispana, Uruguay incluido, donde desde hace dos décadas presenta todos sus espectáculos. En esta obra, así como en su título anterior, La vis cómica, Kartun sumerge al público en una Argentina de otro tiempo. En aquella era la época colonial, en esta es el entorno rural argentino entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. Con un elenco y una dirección magistrales, esta obra cuenta una historia que transcurre en las márgenes prostibularias de un pueblo recóndito, en el que un joven de clase alta es humillado por un grupo de habitantes de un burdel, que lo castigan duramente tras un acto de violencia del joven contra otro joven muy querido por los pueblerinos. El trasfondo histórico, social y cultural de este relato tragicómico enriquece esta obra y la vuelve irresistible, tanto por su profundidad dramática como por su comicidad extrema. Un nuevo gran trabajo de Kartun y su troupe.

Anastasia con Buquebus

04 ANASTASIA ESCENA - Ph Mel ercoli @notyourshow Mel Ercoli

Bajo el lema “Una combinación perfecta entre viaje, cultura y una noche mágica sobre la avenida Corrientes”, Buquebus ofrece durante esta temporada invernal una promoción que incluye pasajes a Buenos Aires con estadía y un 25% de descuento en las entradas para Anastasia: el musical. Más información en su web y en su Instagram.