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    El bitcoin consolida su repunte; ¿hasta cuándo seguirá subiendo de precio?

    El alto precio del petróleo puede hacer “difícil” que la Fed afloje la política monetaria, e incluso “el sesgo podría ser al alza, lo cual sería un cóctel negativo para los activos de riesgo”, señala un experto en criptoactivos

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    AFP
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La cotización del bitcoin superó los US$ 66.000 en los últimos días, consolidando una tendencia al alza que empezó este mes. Es una recuperación tras la caída durante mayo —cuando había tocado un máximo de US$ 82.000— y parte de junio.

    Un reciente análisis de Cryptotrust —una fiduciaria uruguaya que estructura, gestiona y custodia inversiones en portafolios diversificados de activos digitales— señala que la evolución del mercado de criptos en abril-junio estuvo marcado por un contexto internacional desfavorable caracterizado por tasas de interés en el mundo por encima del 2%, un dólar fortalecido y la desvalorización del oro y otros metales preciosos. Hasta que empezó julio los precios de los activos digitales acumulaban tres trimestres consecutivos de caída, “algo que no se veía desde 2019”.

    El CEO de Cryptotrust, Martín Larzabal, dijo a Búsqueda que la reciente suba del precio del petróleo, tras el fin del cese al fuego en el estrecho de Ormuz, podría dificultar un relajamiento monetario por parte de la Reserva Federal (Fed, por su sigla en inglés) de Estados Unidos. De mantenerse la cotización del crudo “en los niveles actuales va a ser muy difícil que la Fed pueda bajar las tasas, e incluso el sesgo podría ser al alza, lo cual sería un cóctel negativo para los activos de riesgo”, afirmó.

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