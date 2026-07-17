Orsi consultó a Estados Unidos si Uruguay necesita autorización para que la Policía utilice los Mamba MK7

El gobierno aguarda una contestación oficial por parte de Estados Unidos para saber si puede desplegar los Mamba MK7 en patrullajes policiales en Montevideo. Se trata de transporte militar que Estados Unidos otorgó a Uruguay en 2024, pero bajo el objeto de que se empleara en misiones de paz de Naciones Unidas.

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La consulta fue realizada directamente por el presidente Yamandú Orsi al gobierno de Donald Trump, a través de la embajada de Estados Unidos en Montevideo. Así lo informó esta semana la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo en el Parlamento.

“La consulta no la hizo el Ministerio de Defensa, ni siquiera la hizo el Ministerio del Interior”, dijo Lazo el martes 14 ante la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Representantes, adonde acudió para detallar cómo el gobierno pretende utilizar vehículos del Ejército Nacional en tareas de seguridad pública.

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Orsi mantiene un vínculo “muy bueno y muy fluido” con el embajador de Estados Unidos, Louis Rinaldi, según describió la representación diplomática norteamericana, en mayo, tras una consulta de Búsqueda .

El Ejército Nacional cuenta desde julio de 2024 con 14 blindados Mamba MK7, financiados a Uruguay por US$ 13,9 millones en régimen de donación a través de la Iniciativa de Operaciones Globales de Mantenimiento de la Paz del Departamento de Estado de Estados Unidos. Los vehículos fueron entregados por Estados Unidos para integrar específicamente una compañía de infantería mecanizada de respuesta rápida (QRF, por sus siglas en inglés) para misiones operativas de paz que Uruguay pueda desarrollar en el futuro con mandato de las Naciones Unidas .

Yamandú Orsi junto al embajador de Estados Unidos, Lou Rinaldi, durante una reunión en la residencia de Suárez en enero de este año.

Como hasta el momento Naciones Unidas no emitió a Uruguay ninguna directriz de despliegue inmediato de su fuerza QRF, el Poder Ejecutivo piensa destinar algunos de los Mamba MK7 al patrullaje policial de zonas críticas de Montevideo. Esta función es distinta a la establecida en la donación de 2024, lo cual abre una eventual autorización de Estados Unidos que el gobierno uruguayo pretende saber si es necesaria.

“Esa respuesta aún no la tenemos, por lo menos al Ministerio de Defensa no le ha llegado”, dijo Lazo en el Parlamento sobre el planteo hecho por Orsi a la embajada norteamericana. Ante la consulta de Búsqueda, desde la Embajada de Estados Unidos en Uruguay respondieron semanas atrás que no había comentarios para realizar.

¿Qué vehículos del Ejército se emplearán?

A fines de junio, Orsi firmó una resolución que habilita la utilización de transporte del Ejército Nacional para realizar patrullaje policial en los barrios más violentos y conflictivos de Montevideo. El despliegue se dará bajo mandato de la Policía Nacional y en procedimientos contra el crimen organizado, según quedó establecido en un convenio entre los ministerios de Defensa Nacional e Interior que fue rubricado por todo el Consejo de Ministros.

El acuerdo pone a disposición de la Policía Nacional hasta doce vehículos blindados militares de cinco modelos distintos que ofrecen diferentes prestaciones y funcionalidades: el Mamba MK7 (fabricado en Estados Unidos), RPZ Cóndor (Alemania), Vodnik (ex Yugoslavia), Urutú (Brasil) y Mowag (Suiza).

El Mamba MK7 es el vehículo que presenta mayores desafíos para el gobierno. Cuenta con tecnología más avanzada y un nivel de sofisticación superior al resto, lo que hace más compleja su operación: Estados Unidos capacitó únicamente a personal militar para su manejo, por lo que, si se habilita su utilización en territorio nacional y no solo en misiones de paz, únicamente efectivos del Ejército Nacional están en condiciones de conducirlo, a diferencia de los otros cuatro modelos.

En ese escenario, el gobierno recurriría al mecanismo de comisión de servicios para que militares operen los Mamba MK7 en apoyo al Ministerio del Interior.

El ministro del Interior, Carlos Negro, aclaró además que, de concretarse esa modalidad, los militares podrán portar su arma de reglamento mientras conduzcan los Mamba MK7, un aspecto que no quedó establecido en el convenio firmado con Defensa Nacional.

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, junto al comandante en jefe del Ejército Nacional, Mario Stevenazzi. Mauricio Zina/adhocFOTOS

Frente a esta posibilidad, Lazo afirmó en el Parlamento que serán necesarias normas más específicas para definir la participación de los militares que operen los Mamba MK7. “Si se llegara al momento de la utilización de los mismos, necesitamos un marco legal muy claro y que dé las garantías para que esto suceda”, sostuvo. “Creo que así como las Fuerzas Armadas tienen guardia perimetral en cárceles o patrullaje en fronteras, necesitamos un marco jurídico concreto, específico, que resguarde a todas las partes. Yo entiendo que debe ser así. Lo tengo que expresar porque no sería coherente si no lo hiciera”, añadió.

Su posición fue secundada por el subsecretario del ministerio, Joel Rodríguez: “Nosotros entendemos que nos sentiríamos mucho más cómodos y tranquilos —igual que el mando del Ejército Nacional— con un marco jurídico, por lo menos mucho más explícito, más claro, más adecuado a la situación”.

¿Cuándo comienza el patrullaje de la Policía?

El lunes 6 de julio, en el Batallón de Infantería Mecanizado N°15 del Ejército Nacional, en Florida, autoridades del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional conocieron los RPZ Cóndor, que serán los primeros blindados militares a usar en barrios de Montevideo.

Militares del Ejército Nacional ya iniciaron una capacitación de tres semanas para que personal policial aprenda a maniobrar este transporte; serán instruidos 19 efectivos de la Dirección Nacional Guardia Republicana, la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe) y la Jefatura de Policía de Montevideo. El entrenamiento consistirá en la conducción del blindado en áreas urbanas y suburbanas, y en su conducción en horas nocturnas y diurnas.

Negro adelantó que se espera para el viernes 24 el primer despliegue de los RPZ Cóndor por parte de la Policía Nacional.

Miembros del Ejército Nacional y la Policía Nacional durante el inicio de la capacitación en el manejo de vehículos militares RPZ Cóndor. Mauricio Zina/adhocFOTOS

“Los vehículos van a ser para transporte de personal. El personal va a estar realizando las tareas de patrullaje y control en los distintos barrios más problemáticos de la Jefatura de Policía de Montevideo y se va a trabajar en equipo. No solo va a trabajar este vehículo, sino que van a trabajar motos, otros vehículos blindados y camionetas de la Policía Nacional”, explicó el director de la Digoe, Jorge González.

En un comunicado de prensa, el Ministerio del Interior aclaró que esta nueva medida de patrullaje no implica una militarización, un término que preocupa al gobierno. “Es una medida dirigida a resguardar la integridad física de los funcionarios que están en la primera línea de combate de las zonas más violentas”, argumentó la Secretaría de Estado.