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Con orquesta en vivo y cine, llega al Sodre ‘Star Wars: El retorno del Jedi’

El espectáculo proyectará la película en pantalla grande, al tiempo que se interpretará la música compuesta por el estadounidense John Williams

Star Wars en concierto
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Bajo la dirección del argentino Ezequiel Silberstein, la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre dará vida a la banda sonora de una de las sagas más emblemáticas en la historia del cine en Star Wars en concierto: El retorno del Jedi. Este clásico de ciencia ficción de 1983 se proyectará en pantalla grande mientras la orquesta interpretará la música compuesta por el estadounidense John Williams, ganador del Oscar y conocido principalmente por ser el creador de las reconocidas partituras de las nueve películas de la saga de Star Wars.

Se trata de una producción del Sodre que plantea un espectáculo visual y musical para público de todas las edades, con más de 70 músicos en escena.

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Silberstein dirigió conciertos de Pixar y Marvel con el mismo formato, y estuvo al frente de las dos primeras entregas de este espectáculo, Una nueva esperanza y El imperio contraataca, ambas con funciones agotadas. Esta vez, llega para dirigir el concierto de la tercera película de Star Wars, que cierra la trilogía original.

Del jueves 16 a sábado 18 de abril a las 20 horas y domingo 19 de abril a las 17 horas en el Auditorio Nacional Adela Reta. Las funciones del 16, 17 y 18 de abril serán subtituladas, mientras que la del 19 será doblada al castellano. Entradas de 1.300 a 3.400 pesos por Tickantel.

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