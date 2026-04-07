Con orquesta en vivo y cine, llega al Sodre ‘Star Wars: El retorno del Jedi’

Bajo la dirección del argentino Ezequiel Silberstein, la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre dará vida a la banda sonora de una de las sagas más emblemáticas en la historia del cine en Star Wars en concierto: El retorno del Jedi. Este clásico de ciencia ficción de 1983 se proyectará en pantalla grande mientras la orquesta interpretará la música compuesta por el estadounidense John Williams, ganador del Oscar y conocido principalmente por ser el creador de las reconocidas partituras de las nueve películas de la saga de Star Wars.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Silberstein dirigió conciertos de Pixar y Marvel con el mismo formato, y estuvo al frente de las dos primeras entregas de este espectáculo, Una nueva esperanza y El imperio contraataca, ambas con funciones agotadas. Esta vez, llega para dirigir el concierto de la tercera película de Star Wars, que cierra la trilogía original.
Del jueves 16 a sábado 18 de abril a las 20 horas y domingo 19 de abril a las 17 horas en el Auditorio Nacional Adela Reta. Las funciones del 16, 17 y 18 de abril serán subtituladas, mientras que la del 19 será doblada al castellano. Entradas de 1.300 a 3.400 pesos por Tickantel.