El MPP “procesa el golpe” tras la decisión de Orsi sobre el transporte, mientras la gestión de Bergara respira aliviada

En las horas previas a la reunión del martes 24 en Torre Ejecutiva, corrían rumores de que la discusión sobre si hacer un túnel por debajo de 18 de Julio, posible buque insignia de la reforma del sistema del transporte metropolitano , tenía un ganador.

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Cinco días antes el presidente Yamandú Orsi le había dado al intendente de Montevideo, Mario Bergara , plazo para presentar estudios técnicos que sustentaran una propuesta alternativa durante ese encuentro. “Si hubiese querido cerrar el tema, lo hubiera hecho antes”, dijo una fuente del gobierno. Pero el presidente dio a Bergara una oportunidad.

Aún así, no había certezas sobre el desenlace. Si bien la postura de Bergara era acompañada por algunos dirigentes frenteamplistas y hasta por la oposición, defendiendo la pertinencia de la obra estaban la titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Lucía Etcheverry, secundada por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el grueso del sector del presidente, el Movimiento de Participación Popular ( MPP ).

En el entorno de Bergara entendían que la obra del túnel distorsionaría su gestión a lo largo de todo el período. Habían planteado sus reparos en diversas instancias, hasta que el tema escaló a la primera línea del gobierno, donde se daría la discusión final. Quizás por eso, la sonrisa que portaba el intendente al bajar del piso 11, acompañado de Legnani, delataba quién había salido ganando.

Minutos después, el presidente Orsi dio una rueda de prensa improvisada en el hall de la planta baja de la Torre Ejecutiva, ante la sorpresa de los transeúntes. “Es una propuesta que no tiene las ventajas que tiene el túnel, pero tiene otras”, resumió el mandatario sobre la idea de la intendencia . Añadió, no obstante, que salvo que demuestre ser “inviable”, la decisión de no hacer el túnel estaba tomada.

En conferencia de prensa, Bergara dijo que se logró un “acuerdo” entre el gobierno nacional y las intendencias departamentales. Expresó que si bien el túnel generaba un tiempo de viaje menor de tres minutos y medio, el costo era “significativamente mayor”, por lo que cada proyecto tenía “atributos positivos y negativos”.

Según pudo saber Búsqueda, durante la reunión, Bergara argumentó, por ejemplo, que la obra del túnel podía llevar demasiado tiempo. Recordó que el realizado para el cruce de avenida Italia y Centenario, iniciado en 2019, duró dos años cuando en la proyección se estimaba que demoraría solo uno. La construcción del túnel bajo 18 de Julio iba a tardar, según las previsiones de sus impulsores, dos años si no acumulaba retrasos.

Para el equipo de Bergara, concretar el proyecto presentado, sobre el que todavía faltan detalles, puede ser una de las cartas de presentación de la gestión, junto con la reforma del sistema de recolección de basura.

“A veces hay que animarse”

La decisión de Orsi no dejó contentos a sus correligionarios del MPP. En diálogo con Subrayado, el secretario de Presidencia recordó que el proyecto del MTOP llevó “más de un año y medio de trabajo de muchos técnicos”, que la propuesta implicaba “revalorizar el Centro de Montevideo” al existir más espacio a nivel superficial, mientras que la iniciativa de Bergara “resigna la revalorización del espacio público” y “pierde atributo de la oportunidad inicial”. “El proyecto tal cual estaba cambia. Es mejor que lo que tenemos ahora pero no mejor de lo que habíamos planeado”, resumió.

Etcheverry, en tanto, dijo en una rueda de prensa que la propuesta de la Intendencia de Montevideo (IM) debe ser analizada “con los datos” y las “simulaciones” necesarias, aunque ella “entendía que (la propuesta del túnel) tenía atributos importantes” y que la de la intendencia no la superaba. La postura del MTOP es que la propuesta de la comuna todavía no tiene el visto bueno oficial porque aún no pasó la evaluación técnica.

El MPP no escondió su discrepancia por la decisión de dejar de lado el plan inicial. “Escuché con atención a muchas personas instruidas en el tema que daban cuenta de lo importante que era el túnel para la reducción significativa del tiempo viajando. Una lástima que no se lleve adelante, todas las grandes obras tienen polémica, a veces hay que animarse”, escribió en X la diputada Julieta Sierra.

Yamandu-Orsi-Conferencia Yamandú Orsi en rueda de prensa en Torre Ejecutiva sobre el plan de transporte metropolitano. Javier Calvelo / adhocFOTOS

Críticas por “improvisación”

El diputado del sector y exdirector de Movilidad Pablo Inthamoussu dijo a Búsqueda que si bien no conoce el detalle de la propuesta presentada por la intendencia, “parte de una desventaja respecto a la otra”, ya que “el túnel no es un fin en sí, sino que surge de estudios por una infinidad de motivos”, como la “velocidad del transporte y los tiempos de viaje”.

En el MPP se consideraba que, con el gobierno nacional y Montevideo y Canelones en manos del Frente Amplio, se trataba de una oportunidad propicia para “aprovechar” y realizar una reforma contundente del sistema metropolitano. Un legislador del Espacio 609 describió la decisión de Orsi como un “cimbronazo” para el sector, que motivó “desánimo” e incluso “desorientación” sobre cómo queda el compromiso de gobierno que se planteó, además de “en qué situación queda el presidente”, que termina validando argumentos de la oposición, por ejemplo, el del senador nacionalista y excandidato a la intendencia de Montevideo Martín Lema.

El legislador y exministro de Desarrollo Social aseguró que el gobierno trabaja con “improvisación” y dijo que hay quienes “un día defienden el túnel, otro día lo descartan en una propuesta que se presenta contrarreloj”, a la vez que “quienes promovieron esta iniciativa del BRT con el túnel dicen que sin el túnel la movilidad va a empeorar”. Y se preguntó: “¿En qué quedamos?”. Etcheverry será citada a la Comisión de Transporte de la Cámara de Representantes para dar explicaciones sobre los cambios.

Los cambios al proyecto

La propuesta presentada por la IM plantea un corredor tipo BRT (bus rapid transit) en el eje de 18 de Julio, con dos carriles centrales —uno por sentido— exclusivos para ómnibus articulados de alta capacidad. El esquema incluye seis paradas distribuidas a lo largo del tramo y prevé la implementación de priorización semafórica para mejorar la velocidad comercial de los servicios. Paralelamente, se buscará implementar una reducción del espacio destinado al tránsito particular, con carriles laterales junto a las veredas, y la convivencia con la ciclovía, que se mantendría en el eje de la avenida 18 de Julio al norte del carril BRT, informó El Observador.

De todas maneras, la IM aún debe definir varios detalles técnicos. El director del Departamento de Movilidad, Germán Benítez, dijo a Búsqueda que la intención del proyecto “es darle prioridad al transporte público por 18 de Julio”, lo cual implica limitar la circulación de vehículos privados en la avenida, “para los que hay que buscar una solución tanto en su ingreso al Centro y Ciudad Vieja como en su egreso”.

A tales efectos, señaló que al ingreso se aumentará la capacidad de circulación en la calle Colonia, al facilitar el acceso a la calle Uruguay desde su origen. Para ello, se deberá cambiar el sentido de circulación de Martín C. Martínez entre Colonia y Uruguay y se realizarán obras de mejoramiento vial en Salvador Ferrer Serra y Cerro Largo. Al egreso, en tanto, se cambiará el sentido de circulación de Soriano para brindar una alternativa más directa con el objetivo de unir Ciudad Vieja con Cordón, indicó.

En cuanto a qué sucederá con la estatua de la Libertad erigida en la mitad de 18 de Julio —uno de los puntos que todavía deben dirimirse—, explicó que en la versión entregada por la IM “no está previsto” trasladar el monumento de la plaza Cagancha, “ya que se entiende más factible adecuar el ancho de la calzada para mantener la ciclovía y la calzada de circulación de vehículos en sentido saliente”.

Montevideo-Vista-Aerea Vista aérea del centro de Motevideo. Javier Calvelo / adhocFOTOS

Más velocidad, menos obra

Por otro lado, sobre la inquietud manifestada por Etcheverry respecto a cómo se facilitará el acceso de los pasajeros al Hospital Pereira Rossell desde la parada prevista a la altura de Alejandro Beisso, dijo que las personas que acudan a la zona en que se encuentra dicho centro asistencial así como la Mutualista Asociación Española “tendrán a disposición” la primera parada del troncal sobre la Av. 18 de Julio, que se ubicará en un punto a definir entre Beisso y Martín C. Martínez.

“Entendimos razonable proponer un esquema de funcionamiento que mejore radicalmente la velocidad actual del servicio con un BRT en superficie, de forma similar a como el proyecto prevé desde su origen sobre la avenida 8 de Octubre, que logre un muy buen desempeño en materia de confort, puntualidad, frecuencias, seguridad, entre otros atributos. Con obras menos complejas, a menor costo, con menores riesgos de sobreplazos y sobrecostos, apostando a acciones importantes de ordenamiento del espacio vial y con una gran apuesta a contar con una semaforización de primer nivel mundial sobre la principal avenida del país”, valoró Benítez.

Asimismo, agregó que esta opción “permite poner en funcionamiento el sistema en menor plazo”, al darle a la población la posibilidad de “disfrutar” de la transformación del sistema de transporte metropolitano que excede la configuración sobre 18 de Julio “lo antes posible".

El director afirmó que el proceso vinculado a la transformación del sistema de transporte metropolitano no ha culminado. Dijo que lograron cerrar una gran cantidad de acuerdos sobre diseños proyectados (50 km de carriles exclusivos, pasajes a desnivel en Av. Italia y Av. 8 de Octubre o el intercambiador de Tres Cruces), y hay otros tantos en los que seguir trabajando (nuevas medidas de orden sobre el espacio vial, diseño de arterias paralelas a los troncales para el transporte individual, racionalización y planificación de líneas de transporte, y puntos estratégicos para futuras terminales de ómnibus). Sin embargo, a esto deben sumarse los acuerdos alcanzados y los previstos en el marco de la nueva Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano, en lo referente a su estructura y funcionamiento, explicó.

Advertencias técnicas

El proyecto original impulsado por el MTOP incluía un túnel exclusivo para ómnibus bajo 18 de Julio, concebido como un corredor troncal completamente segregado del tránsito urbano; esa solución buscaba eliminar interferencias, como semáforos, cruces y eventos en superficie, al aumentar la velocidad, la regularidad y la confiabilidad del sistema.

Desde el gobierno se defendía que el soterramiento no solo permitía reducir más los tiempos de viaje, sino también generar una reconfiguración urbana en superficie, que liberaría espacio para inversiones e impulsaría una eventual revitalización del Centro de Montevideo.

En ese sentido, autoridades del Poder Ejecutivo señalaron que la alternativa en superficie implica resignar parte de esos atributos, al mantener el transporte público circulando por la avenida, sujeto a interferencias propias del entorno, como, por ejemplo, por dónde circularán los nuevos ómnibus articulados durante las marchas que se realizan sobre 18 de Julio, algo que todavía no parece resolverse.