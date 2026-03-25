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    Cristina Zubillaga asumirá como directora ejecutiva de Agesic tras Semana de Turismo

    El gobierno designó a la ingeniera en Computación para liderar la agencia responsable de la transformación digital del Estado en un cargo que permanecía vacante desde la salida de Daniel Mordecki en diciembre

    Cristina Zubillaga.

    Cristina Zubillaga.

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    Intendencia de Montevideo
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Cristina Zubillaga será la nueva directora ejecutiva de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), según confirmaron a Búsqueda fuentes de Presidencia, y asumirá formalmente luego de la Semana de Turismo.

    Zubillaga viene trabajando y asesorando en la agencia desde hace varias semanas, dijeron los informantes.

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    El nombramiento llega en un momento complejo para el organismo, que está a cargo de buena parte de la estrategia digital del Estado uruguayo, desde la integración de los sistemas públicos hasta el desarrollo de servicios digitales para la ciudadanía.

    Trayectoria vinculada al propio organismo

    Zubillaga no es una figura ajena a la Agesic. Integró su primer Consejo Honorario y luego se desempeñó como subdirectora, participando en etapas clave de consolidación institucional del organismo.

    También tuvo un rol en la creación de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE), otro de los pilares en los procesos de modernización del Estado.

    En el ámbito departamental, fue responsable de crear el Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo, donde además se desempeñó como su primera directora durante el gobierno de Daniel Martínez.

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