Censo Agropecuario: menos predios, pero más grandes, y aumento de mujeres a cargo

El Ministerio de Ganadería , Agricultura y Pesca presentó el miércoles 24 los resultados del Censo General Agropecuario 2024, a cargo de la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (Diea) de la cartera. Entre los resultados más salientes, se destacan: un menor número de explotaciones, pero de mayor área, menos trabajadores permanentes, menos residentes en los predios y más mujeres en las gerencias de las explotaciones.

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Además, se mantuvo el área forestal respecto al censo de 2011, creció 38% el bosque natural, el área de campo natural bajó 13% y el área de cultivos agrícolas aumentó 9%. Además, los cultivos de granja cayeron entre 10% y 15% en área, y la lechería tiene menos tambos y menos vacas, pero más producción.

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La superficie censada fue de 16.147.749 hectáreas, con 41.918 explotaciones, con un promedio de 385 hectáreas por predio.

Desde 1951 hasta 2024 subió 95% la superficie censada, bajaron 49,2% las explotaciones y aumentó 193,5% la superficie promedio de los predios.

El total de explotaciones cayó 6,4% respecto al censo de 2011, y hubo un incremento de 9% en las empresas con más de 5.000 hectáreas.

En 2024 los trabajadores permanentes eran 109.979, a un promedio de 147 hectáreas por trabajador permanente y de 2,6 trabajadores por explotación.

Desde 1980 se observa un descenso del 31% en los trabajadores permanentes en el medio rural y un incremento en las hectáreas promedio por trabajador, que pasaron de 101 a 147. Sin embargo, los trabajadores permanentes por explotación aumentaron de un promedio de 2,3 a 2,62, según el estudio.

También hubo una baja de 63,6% de los residentes en las explotaciones al comparar 1980 con 2024, que pasaron de 264.216 a 96.069. El promedio de residentes por explotación pasó de 3,9 a 2,3. Y las hectáreas por persona residente aumentaron 175,4%, de 61 en 1980 a 168 en 2024.

Mujeres en gerencia

Por otra parte, entre 2000 y 2024 aumentó 19% la cantidad de mujeres en la gerencia de explotaciones agropecuarias.

Producciones. El área forestal en 2024 fue de 1,075 millones de hectáreas, el bosque nativo creció a 776.117 hectáreas y el campo natural bajó a 9,192 millones de hectáreas. El área agrícola creció a 1,684 millones de hectáreas; y los cultivos forrajeros anuales bajaron de 591.865 a 575.287 hectáreas.

También hubo un descenso de la superficie total de cultivos de granja —cítricos, frutales, viñedos y huerta— de entre 10% y 15% respecto al censo de 2011.

Mientras que el número de tambos cayó 30% entre 2011 y 2024, las vacas masa se redujeron 62%, sin embargo, la producción de leche en miles de litros aumentó 25% y el promedio de litros por vaca masa creció 44%, lo que refleja la intensificación de ese rubro productivo.