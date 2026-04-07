Los invisibles de los Premios Oscar: 10 grandes actores y actrices que nunca ganaron una estatuilla dorada

En Hollywood, ganar un Oscar puede marcar un antes y un después en una carrera. Pero no siempre el talento, la popularidad o incluso el consenso crítico alcanzan para llevarse la estatuilla. A lo largo de la historia, varios intérpretes de primer nivel quedaron, una y otra vez, a las puertas del premio. Algunos acumulan nominaciones sin éxito; otros, para sorpresa e indignación de muchos, ni siquiera lograron ser considerados. Esta es una selección de cinco actores y cinco actrices que nunca recibieron la estatuilla dorada, un hecho que a sus fanáticos aún les llama la atención.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Si hay un nombre asociado a la idea de “eterna nominada” es el de Glenn Close. Con ocho candidaturas y ninguna victoria, ostenta el récord de la actriz más nominada sin ganar. Desde Atracción fatal (1987) hasta La buena esposa (2017) y Hillbilly, una elegía rural (2020), su carrera es una sucesión de interpretaciones aclamadas. Lejos de victimizarse, la actriz relativizó varias veces el tema y cuestionó la lógica de “ganadores y perdedores” en la industria.

La fiesta del cine Despolitizados, con triunfos históricos para las mujeres y sin Sean Penn: así fueron los Oscar 2026

Seis veces nominada, Amy Adams es otra de las grandes deudas de la Academia. Películas como El ganador (2010), The Master (2012), Escándalo americano (2013) y El vicepresidente (2018) la consolidaron como una intérprete capaz de transformarse por completo en cada papel. Su versatilidad y consistencia la mantienen, año tras año, en la conversación.

Con cinco nominaciones, Michelle Williams construyó una carrera basada en elecciones arriesgadas y actuaciones de alto nivel. Desde Secreto en la montaña (2005) hasta Los Fabelman (2022), pasando por Blue Valentine (2010) y Manchester junto al mar (2016), su nombre es sinónimo de prestigio, aunque el Oscar todavía no se lo reconozca.

Dos nominaciones como Mejor actriz —por 21 gramos (2003) y Lo imposible (2012)— bastaron para posicionar a Naomi Watts entre las intérpretes más respetadas de su generación. A ellas se suma el recuerdo persistente de El camino de los sueños (Mulholland Drive) (2001), considerada por muchos como uno de los grandes olvidos de la Academia. En 2025, su trayectoria fue reconocida con una estrella en el Paseo de la Fama.

Demi Moore

Demi Moore Oscar A.M.P.A.S.

Tras décadas de carrera, Demi Moore consiguió su primera nominación recién en 2025 por La sustancia. Aunque comenzó como favorita, no logró imponerse. Más allá del resultado, el reconocimiento marcó un punto de inflexión en su recorrido, reivindicando a una actriz que supo ser ícono en los años 90 y que hoy vuelve a estar en el centro de la escena.

Actores

Jim Carrey

Jim Carrey Oscar A.M.P.A.S.

El del actor protagonista de La máscara (1995) es quizás uno de los casos más sorprendentes. Ícono de la comedia, pero también de giros dramáticos memorables en The Truman Show (1998) y Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (2004), Jim Carrey nunca fue nominado a un premio Oscar. Su ausencia es, para muchos, una de las grandes omisiones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Aun así, su talento fue reconocido en otros ámbitos, con premios como el Globo de Oro y el César honorífico.

Willem Dafoe

Willem Dafoe Oscar A.M.P.A.S.

Actor de culto y figura imprescindible del cine contemporáneo, Willem Dafoe suma cuatro nominaciones al Oscar, pero cero premios. Desde Pelotón (1987) hasta Van Gogh, en la puerta de la eternidad (2018), pasando por La sombra del vampiro (2001) y Proyecto Florida (2017), su carrera está marcada por interpretaciones intensas que, aunque celebradas, nunca se tradujeron en una estatuilla.

Hugh Jackman

Hugh Jackman Oscar A.M.P.A.S.

Versátil y carismático, Hugh Jackman fue nominado una sola vez, por su papel como Jean Valjean en Los miserables (2013). Sin embargo, su carrera va mucho más allá: desde Logan (2017) hasta El gran showman (2017), el actor demostró, a lo largo de su carrera, una habilidad interpretativa que muchos consideran subvalorada por la Academia. Incluso su rol como anfitrión de los Oscar en 2009 fue muy elogiado.

Mark Ruffalo

Mark Ruffalo 3 A.M.P.A.S.

Habitual en la categoría de actor de reparto, Mark Ruffalo acumula cuatro nominaciones —por Mi familia (2010), Foxcatcher (2014), En primera plana (2015) y Pobres criaturas (2023)—, pero ningún premio. Su nombre se repite año tras año como uno de los grandes “pendientes” de los Oscar, en una carrera sólida y respetada dentro de la industria.

Tom Cruise

Tom Cruise Oscar A.M.P.A.S.

Con cuatro nominaciones en su haber —tres como actor y una como productor por Top Gun: Maverick (2022)—, Tom Cruise es uno de los nombres más notorios en esta lista. Fue candidato por Nacido el cuatro de julio (1989), Jerry Maguire (1996) y Magnolia (1999), pero nunca logró ganar. En 2025, la Academia le otorgó un Oscar honorífico, entregado por Alejandro González Iñárritu, como reconocimiento a una trayectoria que, tras más de cuatro décadas, ya es parte de la historia del cine.