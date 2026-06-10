Disney+ estrenó 'Playa de lobos', la nueva comedia de suspenso con Guillermo Francella y Dani Rovira

Manu está a punto de terminar su jornada de trabajo en un chiringuito cuando se encuentra con Klaus, un turista que se niega a retirarse. Este encuentro aparentemente casual termina siendo el comienzo de una historia cargada de incertidumbre, centrada en el misterio y las apariencias engañosas.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Playa de lobos es una película de suspenso y comedia protagonizada por el argentino Guillermo Francella y el español Dani Rovira, quienes encarnan a dos personajes totalmente contrapuestos, cuyas diferencias son el detonante de una trama basada en el enfrentamiento psicológico.
La tensión entre los personajes aumenta de a poco y llega a su pico luego de que Manu es sorprendido con la perturbadora propuesta de Klaus. De ahí en más, el rumbo de los acontecimientos pasa a estar marcado por las sospechas, los secretos y el nerviosismo.