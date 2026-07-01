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    Uruguay prevé sumarse al “compromiso regional” lanzado por Chile para combatir el crimen organizado a nivel regional

    El presidente Yamandú Orsi recibirá este miércoles a su par chileno, José Antonio Kast, y conversarán sobre el tema

    Presidente Yamandú Orsi junto a su par chileno, José Antonio Kast.

    Presidente Yamandú Orsi junto a su par chileno, José Antonio Kast.

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    Daniel Duarte / AFP

    El gobierno uruguayo prevé adherir al Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, una iniciativa liderada por el nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast. La posibilidad será conversada este miércoles entre el presidente Yamandú Orsi y su par chileno cuando se reúnan en Montevideo, dijeron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo.

    El compromiso regional fue presentado el 28 de mayo durante una cumbre en la capital chilena en la que participaron cancilleres y ministros a cargo de la seguridad de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. En la declaración final, los impulsores de ese espacio plantearon que “la delincuencia organizada transnacional se ha consolidado como una de las principales amenazas para la gobernanza, el bienestar y la estabilidad” de los países, lo que erosiona la “calidad de la democracia”.

    La iniciativa también apunta a mejorar los controles migratorios, una tema importante en la agenda de Kast durante su campaña electoral. “Planteamos una agenda migratoria regional que ordene sin deshumanizar, migración regular, segura y digna, para que quien llega a aportar a una nación lo pueda hacer”, dice la declaración.

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    El acuerdo supone “conformar un Grupo de Trabajo integrado por las entidades competentes de cada país, con el mandato de elaborar un plan de acción conjunto para enfrentar la delincuencia organizada transnacional e implementar acciones concretas con resultados medibles y verificables, con arreglo a la legislación nacional e internacional aplicable, y de conformidad con las competencias, recursos y marcos institucionales de cada Estado participante”.

    El grupo de trabajo creado tendrá que instalarse dentro de los 90 días siguientes a la adopción del compromiso, tendrá un liderazgo rotatorio y un carácter técnico.

    “Se encomienda al Grupo de Trabajo realizar propuestas en materia de seguridad, inteligencia financiera y tributaria, trazabilidad y control migratorio y control fronterizo y toda otra materia que, en el marco de sus trabajos, las partes técnicas identifiquen y consensúen como de interés común”, dice la declaración final.

    Una vez que el plan de acción conjunto esté pronto, deberá ser aprobado por los diferentes gobiernos que integren el pacto.

    La invitación

    El presidente Kast defendió el “compromiso regional” durante la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se desarrolló ayer en Paraguay, e invitó a los países del bloque a sumarse a la iniciativa.

    Kast destacó en su discurso la intervención de Orsi, quien asumió la presidencia rotativa del Mercosur. El uruguayo anunció que una de las prioridades de su gestión será fortalecer la “coordinación regional en la lucha contra el crimen organizado transnacional”.

    “Impulsaremos una mayor integración del sistema de intercambio de información y de seguridad del Mercosur y promoveremos nuevos mecanismos de cooperación entre fuerzas de seguridad, especialmente en zonas de frontera”, dijo Orsi.

    Para el presidente chileno, que asumió el cargo el 11 de marzo, los objetivos planteados por Orsi van en línea con su propuesta. Chile quiere “asumir un liderazgo en la región al convocar una cumbre en contra de la delincuencia, el crimen organizado”, afirmó.

    “No le pedimos a nadie que renuncie a su soberanía, sí les solicitamos a todos que enfrentemos juntos la amenaza que hoy día afecta a nuestras fronteras”, dijo Kast. “Juntos podemos hacerlo, individualmente es prácticamente imposible, porque el crimen organizado no respeta fronteras, no respeta leyes, no tiene bandera, salvo la del crimen”.

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