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    Uruguay tendrá como “principal prioridad” en el Mercosur aplicar el acuerdo con la UE, que sigue sin consenso sobre sus cuotas

    Yamandú Orsi sostuvo que el bloque sudamericano intentará concretar el acuerdo que negocia con Canadá y Emiratos Árabes Unidos, porque el Mercosur necesita estar “más abierto” al mundo

    Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, es recibido por su par de Paraguay, Santiago Peña, durante la Cumbre de Presidentes del Mercosur&nbsp; &nbsp;

    Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, es recibido por su par de Paraguay, Santiago Peña, durante la Cumbre de Presidentes del Mercosur 

     

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    Daniel Duarte / AFP
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Al asumir la Presidencia del Mercosur, el gobierno de Uruguay planteó que la “principal prioridad” de la gestión será avanzar en la implementación de los acuerdos firmados con la Unión Europea (UE), donde persisten los problemas con la distribución de cuotas de acceso al mercado, y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés). También anunció que intentará que el bloque concrete otros acuerdos que están avanzados, como los que se negocian con Canadá y Emiratos Árabes Unidos.

    Durante la cumbre que se desarrolla en Asunción del Paraguay, a la que no asistió el mandatario argentino Javier Milei, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, dijo que el Mercosur necesita ser más moderno, dinámico y abierto para enfrentar un “mundo que cambió”.

    El mandatario dijo que el semestre pasado fue “histórico” para el bloque sudamericano debido a la firma del acuerdo entre la UE y el Mercosur, y la posterior implementación del capítulo comercial. “Es un punto de inflexión: fortalece la integración económica, amplía la cooperación política y abre nuevas oportunidades para la inversión, el comercio y el desarrollo”, dijo.

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    Orsi anunció que la “principal prioridad” de la presidencia del Mercosur uruguaya será “avanzar en la implementación de los acuerdos comerciales” con la UE y la EFTA. Al respecto, dijo que tratarán de organizar la primera reunión del Consejo de Comercio del acuerdo interino con la UE y convocar a un foro empresarial Mercosur-Unión Europea. “La integración también necesita del sector privado”, justificó.

    Entre las prioridades también está impulsar la agenda de inserción del Mercosur, por lo que trabajarán para concluir las negociaciones con Canadá y Emiratos Árabes Unidos, y seguir profundizando los intercambios con India y Vietnam. Además, tienen previsto iniciar negociaciones con Japón.

    Orsi dijo que estos movimientos no implican desconocer la importancia de la región. Al respecto, sostuvo que ambientarán negociaciones con Chile, Perú y Colombia, entre otros, en el marco de la Aladi.

    El problema de las cuotas

    Si bien en el discurso de Orsi no hubo mención al conflicto entre los socios del Mercosur por la distribución de cuotas que otorga el acuerdo para el acceso al mercado de la UE, en las reuniones previas a la cumbre de presidentes el tema fue uno de los ejes centrales.

    No hubo todavía humo blanco, lo que quedó reflejado en el discurso del canciller Mario Lubetkin.

    El ministro de Relaciones Exteriores uruguayo sostuvo que el acuerdo con la UE fue histórico, aunque su implementación tiene algunos problemas. El tratado establece distintos mecanismos de acceso al mercado europeo, en algunos casos mediante la distribución de cuotas de productos con menor arancel, que aumenta de manera progresiva. Como los socios sudamericanos no lograron consensuar cómo dividir ese acceso, los beneficios se otorgan con el criterio de que el primero que llega, lo recibe.

    Para Uruguay ese mecanismo es negativo, según han declarado varias autoridades desde que, el 1 de mayo, el acuerdo comenzó a aplicarse. Brasil planteó en varias instancias distribuir las cuotas teniendo en cuenta el peso exportador de cada país, mientras que Paraguay planteó dividir todo en cuatro partes iguales.

    “Confiamos en que los socios alcancemos un consenso respecto a la administración y distribución de los cupos, teniendo en cuenta no solo el flujo bilateral histórico con la Unión Europea, sino también la necesidad de evitar criterios que profundicen las asimetrías existentes en términos del tamaño económico y capacidad portadora global”, dijo Lubetkin. “Cabe recordar que al momento de las negociaciones nunca se contempló un esquema de asignaciones con una naturaleza distinta al registro histórico exportador bilateral”.

    El rechazo suizo

    Lubetkin destacó que a mitad de junio Uruguay ratificó el acuerdo con la EFTA, bloque que integran Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

    A diferencia del acuerdo con la UE, el que firmó el Mercosur con EFTA en 2025 entra en vigencia entre los países que lo ratifiquen. Lubetkin lamentó que ese proceso fue rechazado por el Parlamento suizo la semana pasada y aseguró que dialogarán con sus contrapartes para encontrar una solución.

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