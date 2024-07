Marcelo Abdala

Hace un tiempo la diputada Graciela Bianchi ironizó sobre la cantidad de pares de lentes que tenía. ¿Cuántos son? Solo estos. Tengo presbicia y astigmatismo desde chico. Marcos Carámbula le había prometido a mi hija Luisina que le iba a regalar una perra labradora y cumplió. El problema fue que siendo cachorrita se comió todo y me masticó los lentes y me hice estos. Esta señora dijo eso porque salía en fotos con los lentes anteriores.

El dirigente Fernando Pereira dijo que los trabajadores tenían que ir al teatro porque después de una función uno salía mejor persona. ¿Cómo es su vínculo con la cultura? Leo mucho. Antes iba bastante al cine y al teatro, ahora trato de de ir más. Me gusta leer mucho de sociología, me encanta la literatura latinoamericana, disfruto mucho del realismo mágico, de Borges y de Cortázar.

Sus padres y abuelos eran metalúrgicos. ¿Cuál fue su primer trabajo? Cuando cumplí 14 años me despertó mi padre y como regalo de cumple me llevó a trabajar en el camión con él. Era fletero. Fue un trabajo de verano. Volví a trabajar con él y luego entré en Aluminios del Uruguay. Trabajé bastante tiempo, después fui funcionario de la Untmra full time, trabajé en la ampliación de la refinería de La Teja en 2010 y después de nuevo como funcionario de Untmra.

¿En su familia había sindicalistas? Sí, dirigentes medios, mi padre en la Comisión de Propaganda de la Untmra. Me inicié en el movimiento estudiantil en el liceo 26. Era en dictadura, tenía prohibido leer determinada literatura, pero le robaba a mi abuela Las Cartas, periódico del Partido Comunista. El día antes de entrar a trabajar en una fábrica de aluminio me encuentro con don Rosario Pietraroia, dirigente principal de la Untmra. Me dijo: “Respaldate en los trabajadores, cumplí a rajatabla tus obligaciones y no digas nada, no muestres tus inquietudes sociales. Si andás bien, capaz quedás”. Entré a término, quedé efectivo. A los pocos meses me eligieron delegado.