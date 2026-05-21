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    En medio ejercicio, las financieras ganaron US$ 35,5 millones; la morosidad promedio subió a 21,5%

    Entre las administradoras de crédito más grandes, cinco empresas acumulaban, a marzo, cerca del 78% de la cartera de préstamos

    Financiera Creditel.

    Financiera Creditel.

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    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La mayor parte de las administradoras de crédito más grandes tuvo ganancias en la primera mitad del ejercicio en curso, cerrado en marzo. Si se restan las pérdidas registradas por las otras, el resultado conjunto del sector fue positivo en US$ 35,5 millones.

    Dentro de las administradoras de crédito supervisadas por el Banco Central (BCU), 15 entran en la categoría de más grandes, con activos y contingencias superiores a 150.000 unidades reajustables. El ejercicio contable anual de estas empresas cierra a fines de setiembre, por lo que, hasta marzo pasado, transcurrió la mitad del presente.

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    A marzo de 2026, la cartera de préstamos total de estas financieras fue de $ 58.648 millones, equivalentes a US$ 1.457 millones, calculó Búsqueda a partir de estadísticas presentadas por las empresas publicadas por el BCU. En términos reales —descontada la inflación—, significó una baja de 2% frente a setiembre de 2025, de 2%.

    A esa fecha, OCA, la Asociación Nacional de Afiliados (Anda), Creditel, Crédito de la Casa y Cash concentraban el 78,2% de la cartera total. La morosidad promedio se ubicó en 21,5%, un incremento respecto a setiembre de 2025 (19,9%).

    Actualmente, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados tiene a estudio un proyecto de ley que busca introducir cambios en las tasas de usura y establecer mecanismos de refinanciación para contemplar especialmente la situación de los deudores de sectores socioeconómicos más vulnerables. El Ministerio de Economía propuso una “segmentación” para fijar esos topes máximos.

    De las 15 empresas, diez ganaron y cinco dieron pérdidas en la mitad del ejercicio en curso (Cash, Pass Card, Administradora de Soluciones Integrales, Créditos Directos y Crédito de Valor).

    OCA fue la administradora con mayores utilidades en la primera mitad del presente ejercicio, equivalente a US$ 17,7 millones. Le siguieron Verde, con US$ 8,4 millones; Creditel, con US$ 8,3 millones; y Anda, con US$ 6,4 millones.

    En ese período, la rentabilidad promedio fue menor que al cierre del ejercicio anual: el retorno sobre el patrimonio —ROE— se ubicó en 4,8%, mientras que el calculado sobre los activos —ROA— fue de 1,8%.

    Ejercicio anual

    En el balance anual a setiembre de 2025, las administradoras de crédito tuvieron utilidades que, combinadas, fueron por US$ 120,9 millones, superiores a US$ 93,6 millones en el ejercicio anterior. Medido en pesos constantes de setiembre de 2025, el resultado creció 31,6% real, según cálculos de Búsqueda.

    A esa fecha, el stock de préstamos concedidos por las financieras grandes llegó a US$ 1.466 millones, equivalente a unos $ 58.593 millones. En términos reales —a precios de setiembre de 2025—, la cartera aumentó 14,7% frente al cierre del ejercicio anterior (considerando las empresas que, a esas fechas, reportaban como grandes financieras).

    A setiembre de 2025, cinco administradoras de créditos concentraban el 78,2% de la cartera total. OCA era la mayor por volumen de préstamos, con US$ 384 millones, seguida por Anda, con US$ 296 millones; Creditel, con US$ 178 millones; Crédito de la Casa, con US$ 155 millones; y Cash, con US$ 134 millones.

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