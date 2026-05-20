Denuncian al presidente de la Conmebol por quedarse con millones de dólares recuperados del FIFAgate

Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol ) desde hace más de una década, está denunciado por presuntamente obtener una cifra millonaria de los fondos recuperados en el FIFAgate. La acusación fue presentada ante la Comisión de Ética de la FIFA, uno de los órganos judiciales de la federación global del fútbol, responsable de investigar las posibles violaciones éticas dentro de la institución.

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La información fue divulgada el lunes 18 por The New York Times, el diario estadounidense que destapó en 2015 el caso FIFAgate. De acuerdo al periódico, Domínguez y otro alto cargo de Conmebol fueron denunciados por recibir más de US$ 5 millones de dinero proveniente del escándalo de corrupción.

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"La queja fue presentada por un denunciante que afirma tener conocimiento directo de los pagos", indica el diario, según el cual la acusación es conocida desde hace meses por parte de Gianni Infantino, presidente de la FIFA y estrecho colaborador de Domínguez.

El FIFAgate se inició en 2015, cuando la Justicia de Estados Unidos abrió procesos judiciales contra numerosos dirigentes de la Conmebol y también del fútbol centroamericano por exigir sobornos para otorgar derechos de transmisión, comercialización y organización de torneos internacionales, además de influir en la elección de sedes para competiciones. De las investigaciones participó el FBI y generaron numerosas detenciones y renuncias.

Entre los involucrados estuvo Nicolás Leoz, presidente de la Conmebol desde 1986 hasta 2013, cuando renunció al cargo en medio de la controversia. Lo sucedió de forma interina, entre 2013 y 2014, el uruguayo Eugenio Figueredo, quien había sido presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) entre 1997 y 2006. Sin embargo, Figueredo también terminó siendo investigado en el marco del caso y fue extraditado a Estados Unidos.

Tras una breve presidencia del paraguayo Juan Ángel Napout —quien también fue procesado y condenado por la justicia estadounidense—, Domínguez llegó al liderazgo de la Conmebol, cargo que mantiene actualmente en una gestión en la que continuamente subraya la importancia de la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Las acciones de la Conmebol contra el FIFAgate

De 54 años, Domínguez nació en Asunción y es licenciado en Economía por la Universidad de Kansas. Antes de dedicarse al fútbol fue empresario y dirigió medios de comunicación en Paraguay. Su ingreso al mundo del deporte se dio de la mano de su padre, Osvaldo Domínguez Dibb, como miembro del directorio del Club Olimpia. En 2014 fue elegido presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y en enero de 2016 presidente de la Conmebol por unanimidad, como único candidato, tras la detención en Suiza de su predecesor y compatriota Napout.

El año pasado fue reelecto por tercera vez y figura entre los candidatos para suceder a Infantino al frente de la FIFA. Su cercana relación con el actual presidente, así como con otros altos directivos del organismo, le permitió gestionar exitosamente la inclusión de Uruguay, Argentina y Paraguay en el Mundial 2030, a pesar de que en la votación la candidatura sudamericana estaba por detrás de la de España, Portugal y Marruecos

En noviembre de 2025, con la aprobación de las diez federaciones nacionales que la integran, la Conmebol interpuso en Asunción —donde tiene su sede— una demanda penal contra varias personas e instituciones vinculadas al FIFAgate. Se trató de una querella adhesiva porque se sumó a un procedimiento que el Ministerio Público de Paraguay ya había iniciado de forma independiente, en el marco de una investigación por lavado de dinero en la que identificó actividades concretas que derivaron en un daño patrimonial a la Conmebol valuado en USD 44 millones, ocurrido entre los años 2000 y 2013.

Deporte-Nicolás Leoz-Conmebol Nicolás Leoz, a la derecha, durante su tiempo como presidente de la Conmebol. Confederación Sudamericana de Fútbol.

La demanda de la Conmebol buscó "colaborar en el esclarecimiento de los hechos y procurar la consecuente aplicación de la ley penal por parte de las autoridades competentes, en el marco del proceso por lavado de dinero", según informó entonces la institución.

Entre las entidades acusadas se encuentra el Banco Atlas de Paraguay, que de acuerdo a la querella acordó con Leoz la constitución de millonarios fideicomisos cuando ya pesaba sobre el dirigente una orden de captura internacional con fines de extradición, emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. "El Banco Atlas lo hizo ignorando las diligencias exigidas por la legislación vigente", señaló la Conmebol.

En abril, durante el Congreso de la Conmebol celebrado en Quito, Ecuador, nuevamente las diez federaciones nacionales sudamericanas, entre ellas la AUF, reafirmaron su respaldo a las gestiones judiciales realizadas ante la Justicia paraguaya por parte de la Conmebol y renovaron el mandato de proseguir con la querella y todas las acciones necesarias para la recuperación del dinero. Durante el congreso, el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, hizo una exposición detallada acerca de las últimas novedades del caso.

Días después, el 11 de mayo, Domínguez envió una carta pública a Pierre Manigault, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), para rebatir la postura del diario paraguayo ABC Color, que había calificado de "ataque a la libertad de prensa" la acusación fiscal contra los directivos del Banco Atlas por lavado de dinero.

Información-Banco Atlas-Sucursal Paraguay-Wikipedia El Banco Atlas, institución financiera de Paraguay acusada de participar en el FIFAgate. Wikipedia

"A partir del día uno, mi equipo de trabajo y yo nos vimos ante la delicada pero crucial misión de sanear y transparentar la gestión de la entidad matriz del deporte más popular y pasional de Sudamérica", explica Domínguez en la misiva. "Eran los años inmediatamente posteriores al FIFAgate, el escándalo de corrupción internacional que remeció el mundo del deporte. La familia del fútbol sudamericano estaba harta de tanta corrupción y exigía medidas concretas y efectivas para superar la crisis moral en la que se hallaba nuestro deporte. Emprendimos entonces una verdadera cruzada para recuperar los recursos que le habían robado al fútbol y lograr la penalización de quienes dañaron su patrimonio", añade.

De acuerdo a la Conmebol, desde que Domínguez asumió la presidencia en 2016, la institución ha colaborado activamente con organismos judiciales de Estados Unidos, Paraguay y Suiza —sede de la FIFA— y logró recuperar más de US$ 128 millones provenientes de los sobornos y desvíos cometidos por exdirectivos de la confederación.