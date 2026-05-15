Impuestos: Ministerio de Economía va a “analizar” la “viabilidad” de cambios, pero descarta implementarlos

La mayor parte de la exposición que realizó el director de la Asesoría de Política Tributaria del Ministerio de Economía (MEF), Álvaro Romano, en el trigésimo octavo Seminario Regional de Política Fiscal organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), fue una argumentación sobre los cambios impositivos que introdujo el gobierno en la Ley de Presupuesto , aunque reservó los minutos finales para pasar “dos avisos” referidos a la “agenda para el año que viene y lo que resta del período de administración”.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Búsqueda informó este jueves 14 , a partir del video del evento que tuvo lugar el miércoles 6 en Santiago de Chile, que el jerarca ministerial aseguró que Uruguay debe intentar “reducir o mitigar la regresividad del IVA” y que en el ministerio les “gustaría continuar avanzando en la implementación de un IVA personalizado”. “Nuestra idea es estudiar la viabilidad”, señaló.

El IVA personalizado ha sido sugerido por algunos expertos y organismos internacionales , por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como una herramienta para contrarrestar la regresividad que caracteriza al IVA: los hogares más pobres dedican una mayor proporción de su ingreso al consumo —y, por tanto, al pago de este tributo— que aquellos de más altos ingresos. La personalización permitiría contemplar tratamientos preferenciales para determinados colectivos que se pretenda favorecer.

Pero el ministro de Economía, Gabriel Oddone, ha repetido varias veces que se trata de una idea que tiene ciertas complejidades y que el actual gobierno solo trabajará en analizar su aplicación; una implementación del IVA personalizado no está prevista para este período.

Como segundo aviso referido a la agenda tributaria del MEF, Romano comunicó: “Para continuar con mejoras en términos de equidad, ver la posibilidad de repensar el mix de imposición a los dividendos conjuntamente con la imposición corporativa, y ver qué podemos accionar en ese sentido de dotar de mayor peso a la renta personal respecto de la renta corporativa”.

Reacciones y aclaración

Además de algunas consultas a la propia secretaría de Estado, esos comentarios del director de la Asesoría Tributaria del MEF produjeron reacciones políticas y en redes sociales.

El diputado colorado Gabriel Gurméndez publicó en su cuenta de X una foto del titular de la nota de Búsqueda y cuestionó: Romano “ahora nos da el aviso de la agenda que se viene”, y transcribió la cita del jerarca referida a los posibles cambios en la imposición a las rentas. “Estas son las señales que emite el propio Ministerio de Economía para generar confianza”, ironizó, luego de una semana que tuvo a Oddone criticando a quienes, de forma “temeraria”, advirten riesgos por las eventuales reformas en el régimen previsional tras el Diálogo Social.

Este viernes 15, el director de la Asesoría Tributaria señaló a Búsqueda: “Lo que dije en esa conferencia es que en la agenda del gobierno está estudiar la viabilidad de las modificaciones. En ningún momento hablé de implementación. Por lo tanto, en lo que resta del año y del período de esta administración, como lo he dicho y también lo ha dicho el ministro, lo que vamos a analizar es la viabilidad y no la implementación”.

Antes de la publicación de la nota el jueves 14, Búsqueda canalizó consultas a Romano que no tuvieron respuesta.