El clamor después del clamor

Si vemos la obra de Fito Páez como una línea de tiempo —que ya araña los 40 años— no hay dudas de que El amor después del amor es la cima absoluta. En 1992 el cantautor argentino venía en un crescendo de grandes discos, desde su ópera prima Del 63, pasando por Giros, La la la, Ciudad de pobres corazones y Ey!, hasta llegar al formidable Tercer mundo. Pero El amor… es la obra cumbre no solo porque es el disco más vendido de la historia argentina. No solo por los mil discos de oro y platino y los premios que ganó. No solo porque más de la mitad de sus 14 canciones son hitazos. No solo por la cuantiosa cantidad de público que desbordó teatros y estadios en su estreno (35.000 personas en 10 Gran Rex seguidos en Buenos Aires, 20.000 en Montevideo, en el Centenario, en diciembre de 1993). El amor después del amor es un clásico de clásicos por la superlativa calidad de su música. Es un álbum sin un solo tema malo, de relleno, de esos flojones que suelen acompañar a los pesos pesados. Literalmente, no tiene desperdicio. Conceptualmente, es una obra maestra por sus melodías inolvidables, misteriosamente magnéticas sin caer en esa cosa de dudosa valía dada en llamar pegadizo. La inspiración y riqueza poética de sus letras, que se corean en forma instantánea, es apabullante. La producción, adelantadísima a su época, es un prodigio de buen gusto en los arreglos y de perfección técnica en la grabación y mezcla. Es una sinfonía pop-rock que, tres décadas después, con toda el agua que ha pasado bajo el puente, sigue sonando contemporánea. La instrumentación clásica está sabiamente combinada con elementos que en aquel entonces eran de vanguardia y fueron diseñados con admirable visión de futuro.