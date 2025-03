Proyecto Neptuno: organizaciones sociales apuntan a reclamar la nulidad del contrato en un nuevo juicio

“Nosotros ya desistimos del juicio”, explicó Ceretta, pero enfatizó en que esto no implica renunciar a la lucha contra el proyecto, sino reconocer la inviabilidad de continuar con una estrategia legal que buscaba evitar la firma de un contrato ahora ya consumado. Por eso apuntan a una nueva acción judicial contra el proyecto Neptuno, que busca anular el contrato firmado entre el Estado uruguayo y el Consorcio Aguas de Montevideo.

En diálogo con Búsqueda, Ceretta recordó que en julio de 2023 las organizaciones presentaron una medida cautelar de no innovar y luego una acción de requerimiento con una triple finalidad: que OSE no firmara el contrato con el consorcio de empresas adjudicatarias de la licitación; que el Ministerio de Ambiente no otorgara la Autorización Ambiental Previa (AAP), y que el Ministerio de Salud Pública (MSP) elaborara un estudio exhaustivo sobre la calidad del agua del Río de la Plata en la zona de Arazatí para consumo humano.