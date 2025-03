Clases de Facultad de Psicología se darán en el patio y en la calle ante situación institucional “crítica”

El gremio docente estima que “se requieren aproximadamente 18.000 horas adicionales de enseñanza directa para cumplir con los objetivos y modalidades planteadas por el plan de estudios vigente y mantener la calidad educativa adecuada”. En cuanto a la infraestructura, apunta que “el espacio disponible por estudiante es tres veces menor que la media universitaria, lo que impide desarrollar adecuadamente las actividades académicas”. En esa línea, expresa que “los salones más grandes cuentan con 260 sillas, por lo que la virtualidad y la hibridez se han tenido que implementar para atender la demanda, aunque esto no es garantía de las adecuadas condiciones de estudio y trabajo”. ADUR expresa también que la facultad hoy no tiene la habilitación de Bomberos correspondiente, lo que implica “la no medición del riesgo edilicio”. De esa manera, se “vulneran principios internacionales fundamentales en materia de trabajo docente”.

El colectivo docente resolvió declarar formalmente el estado de emergencia institucional en la asamblea del pasado 20 de marzo y reclama que en un horizonte de mediano plazo se contemplen “incrementos presupuestales específicos y sustantivos” destinados a mejorar la infraestructura edilicia y la dotación docente y de personal técnico, administrativo y de servicio. “Estimamos que de mantenerse en el año 2026 una matrícula similar y de no modificarse la situación planteada corre peligro la posibilidad de atender la demanda de ingreso el próximo año. En este marco, solicitamos a las autoridades universitarias que se atienda con urgencia esta situación, que pone en riesgo la calidad educativa, así como la salud laboral y el cuidado académico para todos los actores institucionales”, concluye ADUR Psicología.