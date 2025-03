Cargos: gobierno y oposición aspiran a tener los nombres a principios de abril

En el Partido Colorado, al que le corresponderían 14 de estos cargos, tal como publicó El País, acorde a la votación recibida en el universo de los cuatro partidos de la coalición republicana con representación parlamentaria, no hay unanimidad sobre ese número de lugares. Desde Unir para Crecer, sector liderado por el senador y secretario general partidario Andrés Ojeda, se manifestó conformidad con esa porción de la torta y su respectiva distribución interna, la que habla de nueve cargos para este sublema y cinco para Vamos Uruguay, el otro gran sector partidario.

“Esto recién está en proceso y no nos hemos reunido por el tema”, dijo a Búsqueda el senador Tabaré Viera, de Vamos Uruguay, quien dijo desconocer esos números partidarios y sectoriales.

El martes 18, Ojeda había dicho a Búsqueda que aún no había nombres para ocupar cargos que no han quedado establecidos. Es decir, no se sabe cuáles corresponderán a cada partido de la coalición opositora. Y si bien el criterio manifestado públicamente apunta a elegir nombres idóneos para cada posición, lo cierto es que cada sector tiene su propio listado de interesados.

De Julio Luis Sanguinetti a Pablo Mieres

El País publicó que, de los nueve cargos que irían para Unir para Crecer, serían designados cinco por la Lista 25 de Ojeda, tres por Crece del senador Robert Silva y uno de la Tercera Vía de Gustavo Zubía. Históricamente, estas designaciones recaen en dirigentes que no lograron un lugar por las urnas o aquellos que fueron importantes en las campañas. Según pudo saber Búsqueda, los nombres que más suenan son los de Julio Luis Sanguinetti, José Amy y Diego Riveiro (Ojeda), María Eugenia Roselló, Martín Melazzi y Antonio Manzi (Silva), Ángel Fachinetti, Augusto Recalde y Fabiana Conti (Zubía, de los que solo correspondería uno).

Como ya informó Búsqueda, Germán Coutinho y Max Sapolinski están en consideración por Vamos Uruguay. Pero las características de los cargos, en un partido que si bien creció en las últimas elecciones está lejos de sus momentos fuertes, también frena algunas designaciones. “Hay lugares, como Antel o el Tribunal de Cuentas, donde no se puede hacer política. Y en el partido está haciendo falta gente que haga política”, dijo a Búsqueda una fuente interna. El hecho de que por orden de prelación tampoco sean los primeros en la oposición en elegir —eso le corresponde al Partido Nacional— también funciona como barrera. Es acá cuando los colorados de más años recuerdan la expresión del expresidente Luis Batlle Berres: “Cada vez que das un cargo tenés un desagradecido y 99 enojados”.

Siguiendo esa misma lógica, al Partido Independiente, el que tuvo la menor cosecha electoral de estos cuatro partidos, le corresponde un solo cargo. A su líder, Pablo Mieres, no le hace ninguna gracia el reparto por cociente decreciente. “Una cuestión tan aritmética es útil para la distribución de cargos de idéntico valor. Este no es el caso. El criterio que tenga la oposición para dividirse los 40 cargos lo tiene que tener la oposición. Para eso tiene que reunirse, lo que aún no ha ocurrido”, dijo a Búsqueda. Mieres señaló que para el cargo “o los” cargos que le correspondan su partido designará tomando en cuenta la idoneidad técnica del postulante. “Por ahora no hay nombres”, añadió. No se incluyó a él.

En Cabildo Abierto esperan sin apuro

En Cabildo Abierto se han preocupado en mantenerse alejados del ruido de los cargos. Su líder, el general Guido Manini Ríos, ha expresado incluso que no se sienten parte de la coalición republicana siendo oposición. El diputado cabildante, Álvaro Perrone, dijo a Búsqueda que ni siquiera han tenido contacto con el listado de los puestos ofrecidos. “Todo se maneja más entre blancos y colorados. Cuando llegue el momento decidiremos qué hacer”, dijo. Y estimó: “Supongo que eso pasará la semana próxima”.