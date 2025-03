Ministros harán “puesta a punto” en la primera reunión del gabinete, sin “medidas urgentes” en la agenda

Jutep Alberto Scavarelli transmitió que no quiere asumir la vicepresidencia de la “junta anticorrupción”

El lunes 10 de marzo, ya como ministro, Oddone expuso ante la bancada de legisladores del Frente Amplio y abundó sobre la herencia que recibirán. Describió, por ejemplo, que no existe un contexto favorable para el precio de los commodities y que la delicada situación fiscal del país, con un déficit de más de cuatro puntos, no difiere de la de 2019.

Si bien no está en el orden del día, en el equipo de Orsi sostienen que será “inevitable” que los miembros del gabinete realicen una presentación sobre el estado de situación de cada uno de los ministerios, principalmente desde el punto de vista financiero y de los recursos humanos, en lo que han estado abocados en estos días. Varios equipos ministeriales relataron a Búsqueda que se encontraban trabajando en dichas presentaciones y enfrentaban un escenario más crítico del que preveían. “Una cosa fue la transición y otra muy distinta es la realidad. Y, si bien la transición fue en buenos términos, no fue buena porque la calidad de la información no lo fue, y nos dieron la información que ellos querían”, describió una de las principales jerarquías de una de las secretarías de Estado.

Medidas a corto, mediano y largo plazo

La presentación de los ministros incluirá, en algunos casos, posibles medidas a corto, mediano y largo plazo. Las medidas a corto plazo serán aquellas que no requieran una inyección de recursos, ya que durante este año el gobierno debe regirse con el presupuesto anterior, pero sí implicarán cambios de “improntas” o “miradas políticas”, explicó una fuente del Ejecutivo.

Por otra parte, los jerarcas que plantearán medidas a mediano y largo plazo lo harán pensando en la planificación del Presupuesto quinquenal. De hecho, el gobierno quiere aprovechar la ocasión para comenzar a trabajar de cara a la elaboración del presupuesto, con una apuesta a que las medidas que cada cartera pueda presentar tengan resultados que sean “medibles” para poder ser evaluadas.

Aunque se discutan y presenten propuestas, no se espera que haya grandes anuncios tras el gabinete. “Se trata de una puesta a punto y no va a haber medidas urgentes”, aseguró a Búsqueda una fuente de Presidencia.

Mientras tanto, en el Frente Amplio esperan que los ministros también traccionen para obtener una mejor votación en las próximas elecciones departamentales del 11 de mayo. Durante una sesión de la Mesa Política del 10 de marzo, el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, anunció que integrantes del gobierno recorrerán los departamentos y visitarán a organizaciones sociales locales y mesas departamentales partidarias, algo que, sostuvo, también apunta a estimular a la militancia. Esto se dará en paralelo a un conjunto de giras que está organizando el Frente Amplio en el interior del país, que la fuerza política planifica comenzar luego de los festejos por el 54º aniversario de su primer acto político.

Oddone-Parlamento.jpg Gabriel Oddone tras la reunión con legisladores del FA en el anexo del Palacio Legislativo. Javier Calvelo / adhocFOTOS

Oddone, Astori y la profecía autocumplida

En el oficialismo consideran que la situación fiscal es más crítica que lo que la administración saliente comunicó. Sin embargo, durante la visita de Oddone el lunes 10 a la bancada de legisladores del Frente Amplio, debatieron acerca del tono que debían tener las salidas del ministro y los legisladores. “Lógicamente, el ministro tiene que tener cautela, pero los legisladores podemos ir un poco más lejos”, graficó una fuente.

El intercambio se dio luego de que el jerarca diera un pantallazo sobre el contexto económico, en donde, entre otras cosas, explicó que en este período no existen grandes inversiones que empujen a la economía, a diferencia de lo ocurrido en gobiernos anteriores, cuando se desarrollaron los proyectos de UPM, Montes del Plata y UPM 2 (que, además, implicó el desarrollo del Ferrocarril Central).

Fue entonces que algunas intervenciones de la bancada advirtieron que, si bien era necesario transmitir un mensaje de cautela, se debía evitar pintar un panorama sombrío, como el que se pregonó durante la última gestión de Tabaré Vázquez que comenzó en 2015. En esos años, el entonces ministro de Economía, Danilo Astori, vaticinaba una considerable desaceleración de la economía, principalmente en 2016 y 2017, lo que terminó siendo una suerte de “profecía autocumplida” . “Lógicamente, la desaceleración no fue culpa de Astori, pero hay que tener cuidado de no instalar un relato que termine siendo perjudicial para la economía”, explicó una fuente que participó en la reunión. Oddone dijo estar al tanto de esa situación y aseguró que no instalaría un relato que pueda desincentivar proyectos de inversión, añadieron los informantes.