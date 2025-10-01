¡Hola !

Así fue el desfile de la última colección creada por Armani que el diseñador no llegó a ver

El pasado 28 de setiembre, figuras de todo el mundo llegaron a la Pinacoteca di Brera para presenciar la histórica exhibición

Richard Gere y su esposa Alejandra Silva fueron la pareja más fotografiada de la noche.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Pese a ser uno de los diseñadores de moda más importantes de la historia, además de un genio empresarial, Giorgio Armani decía no sentirse listo para presentar una colección en presencia de obras como Los desposorios de la Virgen, de Rafael, la Piedad, de Giovanni Bellini, o Cena en Emaús, de Caravaggio. “El maestro Armani combinaba un rigor absoluto con una humildad poco común en las grandes figuras del sector”, señaló a la prensa el director de la Pinacoteca di Brera, Angelo Crespi. “Siempre sostuvo que no quería entrar en un diálogo estrecho con las obras de Rafael o Caravaggio, sino mantener una distancia respetuosa”, agregó.

Anna Wintour-Stefano RELL
La directora de Vogue Anna Wintour no se perdió del homenaje póstumo a Armani.

Tras mucho intentarlo, finalmente Crespi convenció a Armani: entre ambos, pasaron un año entero preparando la muestra que, finalmente, el prolífico diseñador no llegó a ver.

Cate Blanchett-Stefano RE
La actriz Cate Blanchett, embajadora de Armani, llegó a la Pinacoteca di Brera con un conjunto de top metálico y pantalón negro y, como siempre, se robó las miradas.

El pasado 28 de setiembre, figuras de todo el mundo llegaron a la Pinacoteca di Brera para asistir al último desfile diseñado y supervisado por Armani, convertido en homenaje póstumo tras su inesperado fallecimiento el 4 de setiembre.

La directora de Vogue Anna Wintour, la premiada actriz Cate Blanchett, la supermodelo argentina Valeria Mazza, la pareja del actor Richard Gere y la publicista española Alejandra Silva fueron algunas de las celebridades que no se perdieron de la histórica colección primavera-verano 2026, caracterizada por las líneas alargadas y el inconfundible estilo sobrio, elegante y atemporal de Armani.

Modelo Armani-Stefano REL
La última colección disenada por Armani se caracterizó por sus líneas alargadas y su inconfundible estilo sobrio, elegante y atemporal.

Compuesta por vestidos vaporosos, pantalones holgados y chaquetas de sastrería en una paleta cromática que se extendió desde las tonalidades arena y gris perla hasta el verde y violeta intenso, la colección fue un testimonio fiel del estilo con el que 50 años atrás Armani revolucionó una industria entera, y de un legado que lo seguirá haciendo.

