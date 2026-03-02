El gobierno analiza como alternativa a Cardama construir las OPV con el principal astillero militar de España

Se trata de Navantia, una empresa pública que fabrica desde fragatas hasta submarinos; la Armada aguarda la decisión que tome el Ministerio de Defensa

El P-46, uno de los patrulleros oceánicos construidos por Navantia para operaciones en alta mar de la Armada Española.

La Armada Nacional sigue a la espera de sus patrulleras oceánicas, los dos buques de interdicción para aguas territoriales que proyectaba tener incorporados en 2026 pero cuya fabricación quedó cancelada tras la rescisión del contrato de Uruguay con el astillero español Cardama por “incumplimientos graves” y problemas con las garantías presentadas.

Mientras el Poder Ejecutivo define la estrategia judicial tras la caída del acuerdo, en paralelo debe adoptar una decisión clave en el plano militar: reencauzar la adquisición de nuevos buques, reclamados desde hace años por la Armada Nacional para reforzar las tareas de control en alta mar frente a la pesca ilegal, el narcotráfico, la piratería y otros delitos en la zona económica exclusiva.

“Tienen que tener las condiciones técnicas que se habían planteado para mostrarle a la ciudadanía, pero fundamentalmente a la Armada Nacional, cuáles son los equipamientos que estamos adquiriendo”, señaló la semana pasada el presidente Yamandú Orsi en rueda de prensa. Añadió que una de las opciones es comprar los buques a otro astillero español pero, a diferencia de Cardama, con experiencia en la construcción de medios militares. Para Orsi, además, es particularmente importante que la Armada cuente con nuevas unidades ante el inicio de la exploración offshore. El gobierno aprobó recientemente el plan de gestión ambiental que habilita la prospección sísmica en aguas territoriales, en el marco de la búsqueda de hidrocarburos, lo que exigirá mayor capacidad de vigilancia, control y presencia estatal en el mar.

Información-Navantia-Astillero-Puerto Real-Navantia Uno de los astilleros de Navantia, ubicado en Puerto Real (Cádiz), donde se construirán nuevos Buques de Acción Marítima (BAM) para la Armada de España. Navantia Según supo Búsqueda, una de las alternativas que analiza el gobierno es contratar a Navantia, una empresa pública española que diseña, construye y mantiene buques de guerra tanto para la Armada española como para flotas extranjeras. Con seis astilleros y filiales en Arabia Saudita, Australia y el Reino Unido, Navantia es considerado el principal astillero militar de su país. Construye fragatas, buques de proyección estratégica y submarinos, minadores, patrulleras costeras y buques de investigación naval. Además, integra sistemas electrónicos, radares, sistemas electrónicos de identificación y capacidades de combate avanzadas.

En su catálogo se encuentran también distintas variantes de los buques patrulleros oceánicos (OPV, por sus siglas en inglés) largamente anhelados por la Armada uruguaya. “Todos los países desean controlar sus aguas jurisdiccionales para defender su territorio frente a amenazas cada día diferentes, como pueden ser el terrorismo internacional, la proliferación de armas ilegales, el tráfico de drogas y personas, así como la lucha frente a la contaminación marina y la búsqueda y rescate de personas. Debido a esta variedad de misiones a realizar por los buques patrulleros, su diseño debe garantizar largos períodos en el mar con las mejores condiciones de operación y unos costes de operación y ciclo de vida reducidos”, indica Navantia en su folleto de presentación de estos barcos.