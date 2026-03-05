A la espera del aval de Defensa de la Competencia, el fútbol uruguayo cerró sus nuevos contratos

Fue un lunes intenso en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). El 2 de marzo era el plazo final para firmar los ocho contratos de derechos audiovisuales y comerciales del fútbol uruguayo por el período 2026-2029. Durante todo el día, el Comité Ejecutivo y los abogados de la asociación recibieron en la sede de la calle Guayabos a representantes de las empresas adjudicatarias de los acuerdos. Las rúbricas fueron más fáciles en algunos casos y bastante más complicadas en otros.

El contrato con Tenfield por el lote de OTT (Over The Top) , que comprende la transmisión y comercialización de contenidos mediante plataformas digitales y servicios de streaming por internet, se terminó de cerrar recién el martes, con una apurada cena de madrugada de por medio. Ahora, ese y los otros documentos pasarán a estudio de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Aunque no tiene potestad para anular los contratos ni sus cláusulas, la comisión sí puede advertir de efectos anticompetitivos y aplicar sanciones o medidas cautelares.

El 26 de febrero, Defensa de la Competencia emitió una primera resolución que generó alarma dentro de la AUF. Lo hizo en el marco de eventuales enfrentamientos entre el streaming —correspondiente a Tenfield— y la transmisión vía televisión por cable, que hasta 2029 estará a cargo de un consorcio formado por la empresa estadounidense DirecTV y la argentina Torneos y Competencias.

Firmada por Daniel Ferrés, María Amelia de León y Martín Sequeira, dispuso que la asociación debe “abstenerse de incluir condicionamientos a la distribución de los derechos —de forma directa o indirecta— mediante la fijación de precios mínimos de reventa”. También que no debe “establecer restricciones o condicionamientos que limiten artificialmente la sustituibilidad entre plataformas, distorsionen la competencia, obstaculicen la entrada o expansión gradual de operadores, o restrinjan la innovación y la competencia inter plataforma”.

Este segundo punto refiere a la competencia entre los distintos modelos de distribución —cable, servicios de streaming y plataformas OTT— y a evitar que cláusulas contractuales dividan el mercado de manera forzada, asignando determinados contenidos o condiciones a cada plataforma de forma que, en los hechos, se limite la competencia y se reduzcan las opciones para los usuarios.

¿Cuáles son las luchas en el fútbol uruguayo?

La AUF completó el año pasado una licitación internacional sobre los derechos audiovisuales y comerciales del fútbol uruguayo, desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2029. La estructuró en ocho lotes de derechos y fragmentó así el esquema que, desde 1998 y hasta el 31 de diciembre de 2025, concentró todos los derechos en un único operador: Tenfield.

Además de Tenfield y del consorcio integrado por DirecTV y Torneos y Competencias, los otros adjudicatarios de la licitación fueron el consorcio Team Click —conformado por Team Sports Media y Antel—, por los derechos de transmisión al exterior; Mediapro, por los derechos de live feed y data feed, es decir, la señal internacional en vivo y limpia de los partidos, sin gráficos locales, publicidad ni relato específico; y Telecom y GMC Cono Sur, por las competencias amateurs y la Copa Uruguay. Tenfield, por su parte, conservó otros tres lotes: publicidad, patrocinios y merchandising; y la producción técnica y la producción comercial, por los cuales la AUF le paga. En total, la AUF percibirá ingresos anuales por US$ 67,5 millones.

El nuevo modelo de derechos comenzó a funcionar desde la final de la Supercopa 2026. En virtud de acuerdos de sublicencia de Tenfield con Disney+ y Antel TV, la transmisión en streaming se realizó a través de los canales ESPN y VTV Plus, respectivamente. Sin embargo, en la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 la AUF decidió intervenir, debido a que la señal VTV Plus en Antel TV estuvo disponible para clientes de distintos planes de la telefónica sin un precio máximo definido. Por ese motivo, comunicó a Tenfield que debía deshabilitar el canal en Antel TV hasta que se fijara un precio considerado razonable.

La denuncia ante Defensa de la Competencia fue presentada el 6 de febrero bajo reserva de identidad. Acusó a la AUF de intentar fijar precios entre los competidores directos que resultaron adjudicatarios en la licitación de los derechos de comercialización del fútbol uruguayo, actuando como un hub que coordina un esquema de precios uniformes y limita la competencia entre distintas tecnologías de distribución. En la evacuación de vista a la denuncia, la AUF negó que haya aplicado prácticas anticompetitivas, calificó el reclamo como absurdo y temerario y lo atribuyó expresamente a Tenfield.

Deporte-Copa Uruguay-AUF La transmisión de la Copa Uruguay depende de un consorcio liderado por la empresa argentina Telecom. Asociación Uruguaya de Fútbol

El 24 y 25 de febrero, representantes de la AUF y Tenfield se reunieron para acercar posiciones y lograr formalizar el acuerdo por el lote OTT. Según dijeron participantes en el encuentro a Búsqueda, se coincidió casi en un 90% de lo conversado. Esperaban cerrar las diferencias el 27 de febrero, en un nuevo encuentro pactado en el hotel Sofitel Carrasco, luego de que arribara al mediodía desde Brasil el presidente de la AUF, Ignacio Alonso.

Sin embargo, la reunión fue postergada ya que, al aterrizar, Alonso se reunió de urgencia con integrantes del Comité Ejecutivo y con abogados de la institución. Tras analizar las recomendaciones de Defensa de la Competencia, la AUF introdujo ajustes en los ocho contratos y los envió por correo electrónico el viernes por la noche a las empresas adjudicatarias, con el objetivo de que los revisaran durante el fin de semana y los firmaran el lunes 2 en la sede de la AUF. “Adaptamos las claúsulas de acuerdo a algunas de las directrices que dio Defensa de la Competencia. Agregamos incluso palabras y frases textuales de su resolución”, dijo Alonso a Búsqueda.

El contrato de OTT con Tenfield, por ejemplo, define la explotación y distribución del contenido, pero no fija ni regula el precio que pagará el consumidor final por la transmisión.

El único acuerdo que quedó sin formalizar fue el de las competencias amateurs y la Copa Uruguay, un torneo anual creado por la AUF en 2022 con un formato similar al de la Copa del Rey en España o la FA Cup en Inglaterra. Se disputa en paralelo a las ligas de Primera y Segunda División y reúne a equipos profesionales y amateurs, de todas las divisiones de la AUF y también del interior afiliados a la Organización del Fútbol del Interior (OFI).

La transmisión de 2026 a 2029 corresponde al consorcio Telecom–GMC Cono Sur, encabezado por Telecom Argentina, operadora de las marcas Personal y Flow. La compañía tiene como accionistas relevantes a Cablevisión Holding, vinculada al Grupo Clarín. Por ahora, el contrato no fue firmado debido a que el consorcio solicitó mayor previsibilidad respecto de las cláusulas impuestas por Defensa de la Competencia.