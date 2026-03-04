Un festival invita a mujeres artistas a expresarse en los muros de Aiguá

En Uruguay , concretamente en Aiguá­ (Maldonado), desde hace cinco años, el Día Internacional de la Mujer es motivo para organizar el festival de arte de mujeres Mujer­ Semilla, un proyecto de la gestora cultural María­ Noel Rabuñal en el que mujeres artistas del muralismo nacional e internacional se congregan para plasmar su arte en los muros del pueblo, convirtiéndolo en una galería a cielo abierto.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El festival, que este año se realizará entre el viernes 6 y el domingo 8 de marzo, y que ha sido declarado de interés nacional por la Presidencia de la República —además de contar con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y el Ministerio de Turismo (Mintur­)—, tiene como objetivo reunir y visibilizar a las mujeres.

“Antes de que llegara Mujer Semilla, en Aiguá­ no había movimiento de mujeres, no había marcha, no había pronunciación, no había nada. Entonces, uno hace el festival, la galería a cielo abierto, pero el mandato que tengo es que las mujeres se reúnan y hagan escuchar su voz a través del arte”, dijo a Galería Rabuñal.

En las cuatro ediciones anteriores, el festival regaló a Aiguá 38 murales. Si bien en las dos primeras ediciones (2021 y 2022) participaron solamente artistas locales, en la tercera la convocatoria trascendió las fronteras y se sumaron artistas de Italia, Alemania, España, Chile, Argentina y Brasil. Desde entonces la iniciativa se internacionalizó y gracias a gestiones realizadas en la plataforma Street Art Cities, Aiguá quedó incluida en el mapa mundial del muralismo .

Actualmente, Aiguá cuenta con 1.500 habitantes. Si se suma la población de las zonas aledañas, el número asciende a 2.500. Los murales han logrado transformar la fisonomía del pueblo, reafirmando su compromiso con el arte como motor de transformación social y desarrollo territorial. De hecho, Mujer Semilla se ha ganado el cariño del pueblo. En cada edición, más vecinos ofrecen sus muros para ser intervenidos. “Llega marzo y todos los vecinos quieren un mural en su pared”, dijo Rabuñal. No solo eso, sino que muchos pueblos cercanos piden replicar la experiencia.

Restauración y un mural de Min 8

La quinta edición del festival llega con una novedad. Por primera vez, contará con una residencia artística en la que participarán ocho artistas nacionales. El propósito de esta iniciativa será restaurar los murales de las ediciones anteriores que se han visto afectados por el clima de la zona. “En Aiguá, dadas las condiciones climáticas, marcadas por el exceso de humedad en invierno, y la seca en verano, la pintura de exterior se suele deteriorar mucho, entonces muchos de los murales se desvanecieron”, explicó Rabuñal.

mural mujer semilla aigua 2 Mariel Garbarino, 2025. María Noel Rabuñal

Las ocho artistas convocadas (Romina Romanelli, Renée Segundo, Florencia Itzaina, Daniela Granero, Belén Peralta, Meg Haedo y Sofía Casanova) evaluarán los murales dañados y el proceso de restauración necesario. “Vamos a decidir qué murales están para restaurar y definir la dinámica para hacer los trabajos de restauración a lo largo del año. Además, vamos a evaluar el contexto de las mujeres rurales, qué sienten, qué necesitan, vamos a conectar con ellas para empaparnos más de lo que es la vida en Aiguá y, a partir de allí, empezar con la restauración”. Dicha residencia y los trabajos de restauración se realizarán con el apoyo económico del programa Puntos de Cultura del MEC.

Lejos de frustrarse por el derruir de los murales en tan corto tiempo, Rabuñal confesó que esta realidad la hizo caer en la cuenta de que la galería de Aiguá es una “galería viva”. En este sentido, celebró también la actitud de las artistas. “No tienen sentido de pertenencia respecto a la obra, la sueltan; para ellas, es un regalo que le hacen al pueblo”. Esto facilita la restauración, dado que la artista que pintó el mural desvanecido no necesariamente será la que lo restaurará. A su vez, el trabajo de restauración no deberá necesariamente dar como resultado el mismo mural. “Cuando uno hace arte urbano sabe que puede recibir intervenciones, ya sean grafitis u otras propias de la vida pública”.

En este contexto, la edición 2026 dejará al pueblo solamente un mural 100% nuevo, obra de la reconocida artista Min 8, pionera del grafiti en Uruguay. El mural de gran escala, que será posible gracias a los Fondos Regionales para la Cultura del MEC, supondrá un homenaje explícito a la mujer rural, su labor, su resiliencia y su papel fundamental en la identidad del campo uruguayo.

mural mujer semilla aigua 3 Silvia Gadda, 2025 María Noel Rabuñal

Falta apoyo a la mujer

Hoy Mujer Semilla no es solamente un festival. La preocupación por visibilizar a la mujer e introducir a las generaciones más jóvenes en el arte como medio de expresión ha llevado a los organizadores a trabajar durante todo el año en el centro juvenil y en el liceo, invitando a los estudiantes a reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad. Es que para los organizadores, en el interior todavía hay mucho para hacer al respecto.

Según la gestora cultural María Noel Rabuñal, creadora del festival de arte de mujeres Mujer Semilla, su tamaño y ubicación al norte del departamento lleva a que muchas veces las políticas de apoyo a la mujer no lleguen a materializarse. “Maldonado no es solamente la costa, Aiguá también es Maldonado. Acá pasan cosas y no hay atención. No hay puntos violetas, recién ahora tenemos un centro CAIF nuevo, hay una comisaría de la mujer, pero no es atendida por mujeres”.