Rafael Porzecanski: hay que “desterrar” la idea de que el principal descontento con el gobierno viene del “riñón” del Frente

Las encuestas de evaluación de la gestión de los gobiernos suelen tener comportamientos similares; al final completan una parábola con tres actos: luna de miel-caída de la aprobación-repunte final. La administración de Yamandú Orsi parece seguir ese patrón, aunque con características particulares. La luna de miel fue casi inexistente y la caída inicial, si bien fue menos pronunciada que otras, respondió a una pérdida de apoyos entre sus votantes, sobre todo en aquellos que no se identifican con el Frente Amplio (FA).

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“Hay que desterrar el mito de que la principal fuente de disconformidad viene del lado del riñón del Frente”, dijo a Búsqueda el director de Opinión Pública de Opción Consultores , Rafael Porzecanski .

Entrevista Alejandro Sánchez: “Hay un desfasaje entre los sueños y las ansiedades de nuestra gente y las concreciones del gobierno”

La última encuesta de Opción Consultores marcó que solo el 23% de los uruguayos respalda la gestión del gobierno; 20% considera que la gestión es “buena” y 3% “muy buena”. Eso supone una caída de 10 puntos entre el último trimestre de 2025 y el primero del 2026. La caída respondió sobre todo a una disminución del apoyo entre los que votaron al FA en 2024.

Al poner foco sobre los votantes de Orsi en la última elección nacional, surge que la disconformidad mayor está entre los que sufragaron por el frenteamplista pero no se identifican con la coalición de izquierda. En el otro bloque, integrado por los que sí se identifican con el FA, el descontento existe pero es un poco menor.

Entre los que votaron al FA en 2024 y se sienten frenteamplistas, “solamente el 61%” la considera buena o muy buena, 36% tiene una evaluación neutra y 4% la ve mala o muy mala. Porzecanski subraya el concepto “solamente”, porque se trata de un sector que está más “ideologizado” y “vinculado emocionalmente al Frente”. El director de Opinión Pública de Opción Consultores recordó que Luis Lacalle Pou mantuvo entre 70% y 80% de aprobación de aquellos que lo habían votado a lo largo de su período de gobierno.

Entre los que votaron a Orsi pero no se identifican con el FA, el 40% evaluó de manera positiva la gestión, 43% neutra y 17% la consideró mala o muy mala.

Embed

Los dos bloques (los que se sienten identificados y los que solo votaron por el FA en 2024) tienen razones distintas para tener una peor imagen del gobierno. Sus críticas son “bien diferentes”, aunque pueden converger, afirmó Porzecanski.

“En el segmento más identificado con el Frente aparecen más disconformidades vinculadas, por ejemplo, al modo de conducción del gobierno, el no ser más confrontativo con lo que se hizo en la administración pasada, el no ir más a fondo en algunas reformas económicas, la crítica de la política internacional, como, por ejemplo, en el tema Gaza”, describió.

El sociólogo reconoció que si bien el descontento en ese sector puede ser menor, es cierto que se ha hecho escuchar bastante. A modo de ejemplo, mencionó las críticas que recibe el gobierno en el Carnaval y el grupo de frenteamplistas autoconvocados con una agenda cuestionadora del Poder Ejecutivo. Es un “tipo de elector con menos probabilidad de fuga, pero que puede afectar un poco el clima general, contagiando para un lado o para el otro”, explicó.

En el segmento de electores frenteamplistas pero no identificados como tales, añadió, “aparecen más disconformidades que tienen que ver con resultados específicos de la política pública. Problemas en el empleo o por el crecimiento de la economía, o con la parte impositiva; críticas con la seguridad pública o con las personas en situación de calle”.

Los datos de Opción también muestran que el descontento mayor de los votantes frenteamplistas, al dividir los resultados por edades, se encuentra entre los más jóvenes. Entre los votantes de Orsi que ahora tienen entre 18 y 34 años, 39% opina que la gestión es buena o muy buena, 50% tiene una posición neutra y 11% la ve mala o muy mala.

Por el contrario, entre los votantes mayores de 60 años, la valoración positiva trepa a 62%, la neutra baja a 30% y el rechazo disminuye a 8%. Esto también muestra, según Porzecanski, “que aunque quizás el descontento más militante es más visible, el grueso del descontento es más probable que esté” entre los votantes “no adherentes” del FA, dado que los jóvenes tienden a identificarse menos con los partidos.

Embed

Un gobierno “un poco entrampado”

Porzecanski evaluó que el gobierno está “un poco entrampado” entre dos bloques: el opositor, donde tiene una aprobación “muy minoritaria”, y el electorado frenteamplista que esperaba más profundidad en la agenda de sus políticas públicas.

El “tono conciliador” de Orsi, algo que lo ayudó a ganar las elecciones, no es suficiente para cosechar el respaldo del votante opositor y de aquellos que lo votaron pensando en que habría cambios más profundos.

“No quiere decir que el atributo de moderación no lo valore una parte de la ciudadanía, pero creo que en este momento la ciudadanía está pidiendo más cosas. Está pidiendo, además de talante, cambios concretos o ver más resultados concretos”, dijo Porzecanski.

“Una luz amarilla”

En comparación con los dos períodos de gobierno anteriores, el de Orsi es el que tiene menor aprobación al cierre de su primer año. El gobierno de la coalición republicana, liderado por Lacalle Pou, tenía una aprobación de 52% al promediar sus primeros 12 meses de gestión, mientras que la del frenteamplista Tabaré Vázquez recogía 28% de valoraciones positivas en el primer año de su segundo mandato.

Porzecanski recordó que todos los gobiernos del FA, incluido el primero de Vázquez, sufrieron una “caída importante de la evaluación de la gestión en el primer año”.

El problema para Orsi es que partió de un techo “más bajo” que sus antecesores y sin “una gran luna de miel con la ciudadanía”, dijo el director de Opción Consultores. Entonces, una caída menos pronunciada igual lo dejó en un piso que debería encender “una luz amarilla” para el FA.

El porcentaje bajo de apoyo que cosecha Orsi es incluso menor que el de Vázquez en su segundo período, que fue la antesala de la derrota del FA en las elecciones de 2019.

El 23% de respaldo podría aún empeorar si la gestión sigue la tendencia de períodos anteriores, ya que la evaluación suele caer también en el segundo año. Y si bien “la evaluación de la gestión no es la única variable, a veces ni siquiera la principal sobre el comportamiento electoral, tiene una incidencia”, explicó Porzecanski.