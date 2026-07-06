Atrevida y libre: la Semana de la Moda de Berlín busca diferenciarse de todas las demás

Berlín no quiere ser como París ni Milán ni Nueva York. La semana de la moda de la capital alemana está cada vez más presente en el mapa de la moda internacional, un objetivo que logró al encontrar su sello distintivo en el impulso a las marcas emergentes.
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Año a año Berlin Fashion Week crece tanto en participantes como en el nivel de los diseñadores, que encuentran en este desfile una vidriera al mundo más disruptiva que otras. “La visibilidad que obtenemos acá sería casi imposible en París. Como marca pequeña, allí tendríamos que competir por la atención de compradores y medios”, dijo a FashionUnited Mario Keine, de la marca de moda masculina Marke.
El diseñador Kilian Kerner presentó su colección más personal, creada en medio de complicaciones de salud y una ruptura de pareja.
Entre los diseñadores destacados estuvo William Fan, berlinés que inspiró su colección en los tradicionales mercados marroquíes y las vibrantes calles de Shanghái y Hong Kong, con el objetivo de reflejar la belleza de diferentes culturas conectadas a través de los viajes y el trabajo artesanal.
Otra de las marcas que llamó la atención de todos con sus looks sensuales para hombres y mujeres fue Unvain Studios. Su creador, Robert Friedrichs, propuso una serie de atuendos inspirados en la clásica estética motoquera, con predominancia del cuero, del negro, el rojo y las transparencias.
“Como marca de moda en Berlín, tenemos mucha libertad para llevar a cabo ideas que en otras ciudades quizás ni siquiera se tendrían en cuenta”, comentaron desde el equipo de la marca Haderlump. “Berlín es a la vez dura y suave, abierta y cerrada, lenta y rápida. La ciudad vive de contradicciones que son la inspiración perfecta para una moda atrevida, que nunca es aburrida”, agregaron.