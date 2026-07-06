Atrevida y libre: la Semana de la Moda de Berlín busca diferenciarse de todas las demás

Año a año esta pasarela crece tanto en participantes como en el nivel de los diseñadores, que encuentran allí una vidriera al mundo más disruptiva que otras

Berlin Fashion Week busca ser reconocida como la plataforma por excelencia para las marcas de moda emergentes.

Berlín no quiere ser como París ni Milán ni Nueva York. La semana de la moda de la capital alemana está cada vez más presente en el mapa de la moda internacional, un objetivo que logró al encontrar su sello distintivo en el impulso a las marcas emergentes.

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Año a año Berlin Fashion Week crece tanto en participantes como en el nivel de los diseñadores, que encuentran en este desfile una vidriera al mundo más disruptiva que otras. “La visibilidad que obtenemos acá sería casi imposible en París. Como marca pequeña, allí tendríamos que competir por la atención de compradores y medios”, dijo a FashionUnited Mario Keine, de la marca de moda masculina Marke.

El diseñador Kilian Kerner presentó su colección más personal, creada en medio de complicaciones de salud y una ruptura de pareja. Entre los diseñadores destacados estuvo William Fan, berlinés que inspiró su colección en los tradicionales mercados marroquíes y las vibrantes calles de Shanghái y Hong Kong, con el objetivo de reflejar la belleza de diferentes culturas conectadas a través de los viajes y el trabajo artesanal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por UNVAIN (@unvainstudios) Otra de las marcas que llamó la atención de todos con sus looks sensuales para hombres y mujeres fue Unvain Studios. Su creador, Robert Friedrichs, propuso una serie de atuendos inspirados en la clásica estética motoquera, con predominancia del cuero, del negro, el rojo y las transparencias.