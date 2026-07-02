Turismo aguarda el aval de otras carteras para remitir la reglamentación de “alquileres turísticos”

Autoridades del Ministerio de Turismo (Mintur) y operadores del sector intercambiaron en los últimos días respecto al curso del proyecto de reglamentación de la Ley 20.352, sobre alquileres turísticos, aprobada en la recta final del gobierno anterior ante el aumento de casos de estafas web y reclamos por una competencia “desleal” en el rubro. Esa norma obliga a propietarios y administradores a integrar el Registro de Operadores Turísticos, y a acompañar sus ofertas —inclusive las publicadas en plataformas como Airbnb o Booking— con el número de inscripción correspondiente.

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Tras conformar un grupo de trabajo con los actores privados y presentar una propuesta en noviembre pasado, la cartera había comunicado a las gremiales que el decreto —necesario para que el registro entre en pleno funcionamiento— se emitiría antes de finalizado el 2025 ; ese plazo luego se corrió para el primer semestre de 2026, indicaron desde la Cámara Uruguaya de Turismo.

Entrada la segunda mitad del año, el texto borrador ahora está en consideración de tres ministerios, Interior, Economía y Vivienda, confirmó el Mintur a Búsqueda . Fue una de las observaciones realizadas por Presidencia al recibir el expediente a fines de abril, dado que la ley había sido promulgada por esas carteras. Una vez que estos den luz verde, se remitirá el proyecto a Presidencia para su aprobación final.

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Al informar a los operadores sobre el estado de situación, uno de los mensajes transmitidos por el Mintur fue que los tiempos burocráticos de aprobación son necesarios para que la iniciativa “salga lo mejor posible” y sin objeciones que más tarde requieran correcciones, dijo a Búsqueda Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay.

“Estamos esperando, pero vamos a insistir. Después de terminar las vacaciones de julio, lógicamente estamos ya en un momento no de solicitar, sino de reclamar. Esto no es algo que se está pidiendo hace seis meses, fue una ley que se aprobó con inmensa mayoría. Por el momento, nos parece correcto que esto salga de la mejor manera y con el apoyo de los ministerios”, expresó.

Desde el rubro se entiende que la reglamentación debe estar vigente “no más allá” de mediados de noviembre, cuando estiman que se debería activar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) “tasa cero” para turistas no residentes que abonen servicios gastronómicos, alquiler de vehículos y otros conceptos con tarjetas extranjeras.

En ese sentido, la directora general de Secretaría del Mintur, Florencia Ualde, aseguró a Búsqueda que el expediente viene siguiendo “los plazos y los trámites administrativos propios de los procesos internos” dentro de las diferentes carteras, de los que se ha ido manteniendo a los operadores al tanto.

“Este proceso implicó un trabajo interno de alinear a las distintas oficinas del ministerio de cara al alcance que nosotros queríamos dar a este decreto. Siempre les dijimos a los operadores que no tenía ningún sentido reglamentar una ley que después no sea posible aplicar”, comentó.

Si bien no hay un número proyectado de registros a alcanzar, la jerarca mencionó que el ministerio tiene una línea paralela de trabajo comunicacional para la difusión del decreto. El presidente de la Asociación de Hoteles añadió que algunas plataformas digitales de arrendamientos de inmuebles turísticos ya están advirtiendo que próximamente se prohibirá la publicación de ofertas sin registración en el Mintur.

Según se informó tras la presentación de la propuesta el año pasado, una vez emitido el decreto los operadores tendrán 180 días para realizar la tramitación. Pasado el plazo, el incumplimiento se fiscalizará y sancionará según la Ley 19.253, de Regulación de la Actividad Turística, donde se establecen desde advertencias simples hasta multas o clausuras de los establecimientos.

Turismo seguro

A mediados de junio, el Mintur recibió el primer refrendo respecto al borrador de decreto por parte del Ministerio del Interior. Ualde indicó que se está trabajando en coordinación con esa cartera para realizar una “ampliación” de la reglamentación —por fuera de la competencia de la cartera de Turismo— vinculada al registro de la “población flotante” y de los huéspedes en establecimientos turísticos de todo el país.

“Hay una oficina que se activó del Ministerio del Interior vinculada a la población flotante que lleva el registro de las personas que se alojan en hoteles, pensiones y moteles, pero con un fin de seguridad nacional, no de interés turístico en sí mismo. Entonces estamos conversando para afinar un poco más la regulación de esa actividad”, señaló.

Sobre esto último, Rodríguez recordó que “todos los operadores turísticos han firmado una declaración jurada” sobre la protección de niñas, niños, adolescentes ante situaciones relacionadas a la explotación sexual y trata de personas (Código Nacional de Conducta). En esa línea, opinó que “es fundamental” el registro paralelo de huéspedes en el Ministerio del Interior.

“No puede seguir existiendo gente que está totalmente por fuera de todo, porque cuando pasan las cosas no hay responsabilidad. Una cosa es que te controle el Ministerio del Turismo y otra cosa es que te controle el Ministerio del Interior”, evaluó.